Bakanlık gıdalardaki hileleri ifşa etti: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Antalya Muratpaşa'da Hicran Yolaçan'a ait Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Pide ve Ötesi) işletmesinin çiğ Urfa Kebap harcında kanatlı eti tespit edildi. Isparta Merkez'de ise, Peri Pide Lahmacun ve Izgara Salonu'nda hazırlanan pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu açıklandı.

NATÜREL SIZMA YAĞA DÜŞÜK KALİTELİ YAĞ KARIŞTIRILDI



'Natürel Sızma' adı altında satılan ürünlere daha düşük kaliteli yağlar ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kamburoğlu Tarım Otomotiv Ltd. Şti.'ye ait 'Kamburoğlu' marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi. Aydın'ın Köşk ilçesinde ise, Öz Dedeoğlu Grup Gıda Ltd. Şti.'ye ait 'TVK Tarım' markalı 5 litrelik zeytinyağlarında hem düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağları karışımı tespit edildi. İstanbul Başakşehir'de, Kimplus Kimya Plastik Gıda Ltd. Şti.'ye ait 'Güney Egeden' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağları bulundu. Uşak Merkez'de ise, Enes Çelik - DGL Gıda firmasına ait 'DGL Gıda' markalı 'Doğadan Gelen Lezzet' ve 'Olivera Gold' serisi natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karışımı tespit edildi.