Bakanlık gıdalardaki hileleri ifşa etti: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda hazırladığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi 16 Nisan tarihi itibarıyla tekrar güncellendi. Sabah'ın haberine göre, güncellenen listede, özellikle et ürünlerindeki yabancı madde karışımları ve zeytinyağındaki tohum yağı hileleri ön plana çıktı.
"SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR" LİSTESİ
Pide harcı olarak satılan üründe at veya eşek eti olduğu belirlendi. İzmir Çiğli'de Dönerci Ali'nin Yeri, Dana Pide Harcı (çiğ) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.
GAZLI İÇECEKTE İLAÇ ETKEN MADDESİ
Takviye edici veya bitkisel olarak pazarlanan ürünlerde, kullanımı yasak olan ilaç etken maddeleri tespit edildi. İstanbul Kağıthane'de MMİ İlaç Gıda Kozmetik, 'Diblong' markalı Bitkisel Karışımlı Çikolata, Ginseng Macun ve Ginsengli Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek ürünlerinde ilaç etken maddesi olduğu bildirildi.
BAHARATTA BOYA ÇIKTI
Manisa'nın Salihli ilçesinde ise Kurudere Kurban Baharat, 'Heybetli' markalı Ballı Çakşır Kökü Macununda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. Gıda estetiğini artırmak amacıyla sağlığa zararlı maddelerin kullanıldığı görüldü. İzmir Konak'ta, Sanita Tarım Ürünleri, 'Sanita' markalı Tatlı Toz Biber (1000 gram) ürününde gıda da kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
"AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE EKLENMESİ" LİSTESİ
"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında ise, İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren Zeytunoğlu Tatlı ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Fıstıklı Sarma' ürününde gıda boyası tespit edildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Gülseren Kurt'a ait tereyağında bitkisel yağ tespiti yapılırken, İzmir'in Konak ilçesinde Has Manisa Kebap'a ait Manisa kebap (çiğ-dana etinden) ürününde kanatlı eti bulunduğu belirlendi.
KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ
İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Harbiye DC Fuarcılık Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Harbiye kebabı' (piliç bonfileden hazırlanmış kebap çiğ harcı) ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Nefissal dana etli piliç kasap köfte hazırlanmış kanatlı eti karışımı' (dondurulmuş) ile 'Nefissal parmak piliç köfte ısıl işlem uygulanmış piliç eti ürünü' (pişmiş-dondurulmuş) ürünlerinde de mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu bildirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Hakimiyet ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Aynı ilçede faaliyet gösteren Zirve Sucuk ve Pastırma'ya ait 'Zirve premium dana sucuk' ürününde de kanatlı eti bulunduğu belirlendi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri'ne ait 'Lezzeti Keyif ısıl işlem görmüş piliç sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batı Pide Kebap Salonu'na ait 'dana kıymalı pide iç harcı' (çiğ) ürününde sakatat (kalp) bulunduğu açıklandı.