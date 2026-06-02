Kıymadan tek tırnaklı lahmacundan sakatat çıktı: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa ederek taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Denetimlerde dana kıymada tek tırnaklı et, köfte ve sucukta kanatlı eti, lahmacun ve pide harçlarında sakatat tespit edildi. Zeytinyağı, bal, sirke ve peynir ürünleri de listede yer aldı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Yeni listede et ve et ürünlerinden bala, sirkeden zeytinyağına kadar çok sayıda üründe mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Özellikle dana kıyma, köfte, sucuk, lahmacun harcı ve kebap harcı gibi ürünlerde ortaya çıkan bulgular dikkat çekti.

DANA KIYMADA TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLDİ Bakanlığın yayımladığı listede en dikkat çeken ürünlerden biri Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal işletmesine ait dana kıyma oldu. Üründe hem kanatlı eti hem de tek tırnaklı eti tespit edildi. Mersin'de faaliyet gösteren Romado Hazır Yemek-Ayşe Nur Gören firmasına ait Ehl-i Et markalı Dana Kavurma (2500 GR) ürününde ise hem soya hem de tek tırnaklı eti tespit edildi.

LAHMACUN VE PİDEDE SAKATAT TESPİTİ Bakanlığın listesinde çok sayıda üründe sakatat tespit edildi. Bunlar arasında: • Abdullah Baykara – Dana Kıymalı Pide İç Harcı (Taşlık)

• Anıl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Kıymalı Börek Harcı (Dana Eti) (Taşlık)

• Gaziantep Çıtır Pişirim Fırını-Fatma Çelik/Fatma Demir – Lahmacun Harcı (Taşlık)

• Meşhur Sarıyer Börekçisi-Ömer Çıtanak – Pişmiş Dana Kıymalı Pide İç Harcı (Taşlık)

• Karadeniz Pide Salonu-Selma Yavaşçı – Pide Harcı (Taşlık)

• Hammurabi Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Hammurbey Lahmacun İç Harcı Acısız (Taşlık)

• Birlik Etçi-Han Kıyat – Dana Kıyma (Taşlık)

• Koçlar Gıda Maddeleri Servis Hizmetleri Otomotiv İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Koçlar – Kır Pidesi Harcı (Kalp)

• Durak Lokantası-Ramazan Kocabıyık – Ekşili Tavuk Köfte (Taşlık)

• Çağrı Süt Çeşmesi-Ali Rıza Akyıldız – Kırmızı Et Kıyması (Taşlık) yer aldı.

KÖFTE, SUCUK VE KEBAP HARCINDA KANATLI ET TESPİT EDİLDİ Denetimlerde çok sayıda et ürününde kanatlı eti veya mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Listede yer alan bazı ürünler şöyle: • Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Gold Parmak Köfte

• Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Kasap Gold Köfte

• Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Köfte

• Erkoç Et ve Et Ürünleri-Hüseyin Erkoca – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

• Kebapçı Niyazi Usta-Niyazi Cengiz – Çiğ Adana Kebap Harcı

• Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Köfte Harcı (Dana-Çiğ)

• E.S.Ü. Et&Süt Ürünleri (Yalur Et ve Et Ürünleri-Sultan Bozo) – Kuzu Külbastı

• Veysel Et Mangal-Meryem Titiz – Çiğ Adana Kebap Harcı