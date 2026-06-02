Kıymadan tek tırnaklı lahmacundan sakatat çıktı: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa ederek taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Denetimlerde dana kıymada tek tırnaklı et, köfte ve sucukta kanatlı eti, lahmacun ve pide harçlarında sakatat tespit edildi. Zeytinyağı, bal, sirke ve peynir ürünleri de listede yer aldı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Yeni listede et ve et ürünlerinden bala, sirkeden zeytinyağına kadar çok sayıda üründe mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Özellikle dana kıyma, köfte, sucuk, lahmacun harcı ve kebap harcı gibi ürünlerde ortaya çıkan bulgular dikkat çekti.

DANA KIYMADA TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı listede en dikkat çeken ürünlerden biri Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal işletmesine ait dana kıyma oldu.

Üründe hem kanatlı eti hem de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin'de faaliyet gösteren Romado Hazır Yemek-Ayşe Nur Gören firmasına ait Ehl-i Et markalı Dana Kavurma (2500 GR) ürününde ise hem soya hem de tek tırnaklı eti tespit edildi.

LAHMACUN VE PİDEDE SAKATAT TESPİTİ

Bakanlığın listesinde çok sayıda üründe sakatat tespit edildi.

Bunlar arasında:

• Abdullah Baykara – Dana Kıymalı Pide İç Harcı (Taşlık)
• Anıl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Kıymalı Börek Harcı (Dana Eti) (Taşlık)
• Gaziantep Çıtır Pişirim Fırını-Fatma Çelik/Fatma Demir – Lahmacun Harcı (Taşlık)
• Meşhur Sarıyer Börekçisi-Ömer Çıtanak – Pişmiş Dana Kıymalı Pide İç Harcı (Taşlık)
• Karadeniz Pide Salonu-Selma Yavaşçı – Pide Harcı (Taşlık)
• Hammurabi Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Hammurbey Lahmacun İç Harcı Acısız (Taşlık)
• Birlik Etçi-Han Kıyat – Dana Kıyma (Taşlık)
• Koçlar Gıda Maddeleri Servis Hizmetleri Otomotiv İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Koçlar – Kır Pidesi Harcı (Kalp)
• Durak Lokantası-Ramazan Kocabıyık – Ekşili Tavuk Köfte (Taşlık)
• Çağrı Süt Çeşmesi-Ali Rıza Akyıldız – Kırmızı Et Kıyması (Taşlık)

yer aldı.

KÖFTE, SUCUK VE KEBAP HARCINDA KANATLI ET TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde çok sayıda et ürününde kanatlı eti veya mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Listede yer alan bazı ürünler şöyle:

• Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Gold Parmak Köfte
• Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Kasap Gold Köfte
• Göle Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Piliç Köfte
• Erkoç Et ve Et Ürünleri-Hüseyin Erkoca – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
• Kebapçı Niyazi Usta-Niyazi Cengiz – Çiğ Adana Kebap Harcı
• Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Köfte Harcı (Dana-Çiğ)
• E.S.Ü. Et&Süt Ürünleri (Yalur Et ve Et Ürünleri-Sultan Bozo) – Kuzu Külbastı
• Veysel Et Mangal-Meryem Titiz – Çiğ Adana Kebap Harcı

DANA KAVURMADA BAŞ ETİ VE DİL BULUNDU

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Ankara Gece Gavurmacısı-Hüseyin Bayatlı firmasına ait Tüketime Hazır Pişmiş Dana Kavurma ürününde baş eti ve dil tespit edildi.

Ayrıca Darık's Steakhouse-Mustafa Ayaz'a ait kıyma (hamburger) ürününde hem kalp hem de taşlık tespit edildi.

ZEYTİNYAĞLARINDA KARIŞIM TESPİTİ

Bakanlığın listesinde Aydın başta olmak üzere İstanbul ve İzmir'deki bazı firmalara ait zeytinyağı ürünleri de yer aldı.

Denetimlerde;

• Tohum yağları karıştırılması
• Ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması
• Pirina yağı karıştırılması
• Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması

tespit edildi.

Listede yer alan firmalar arasında;

• Zeynare Gıda Tarım İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Gurmesan Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• VKB Tarım Ürünleri-Sezgin Çetin
• Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Ödemiş Yöresel-Muammer Pehlivan

bulunuyor.

SİRKELERDE VE PEKMEZDE GIDA BOYASI TESPİTİ

Ankara Yenimahalle'de faaliyet gösteren Pelmur Gıda Kozmetik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya sunulan çok sayıda üründe gıda boyası tespit edildi.

Listede yer alan ürünler:

• Gül Sirkesi
• Ananas Sirkesi
• Nar Sirkesi
• Limon, Sarımsak, Zencefilli Bal Sirkesi
• Enginar Sirkesi
• Alıç Sirkesi
• Elma Sirkesi
• Karadut Pekmezi

PEYNİRDE NİŞASTA TESPİTİ

Kayseri Melikgazi'de faaliyet gösteren Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Ahlas Eritme Taze Çeçil Peyniri ürününde nişasta tespiti yapıldı.

BAL ÜRÜNLERİ DE LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın yayımladığı listede çeşitli bal ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespit edildi.

Listede yer alan ürünler:

• Enfa Gıda-Mustafa Ençetin – Ertuğrul Süzme Çiçek Balı (400 GR)
• Enfa Gıda-Mustafa Ençetin – Ertuğrul Süzme Çiçek Balı (850 GR)
• OMA Maden Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Etiketsiz Çam Balı
• Balı Pınar-Gökdağ Karayaka – Saf Doğadan Bitlis Süzme Çiçek Balı
• Hasat Paketleme Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Koru Bal Süzme Çiçek Balı

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Firma Ürün Tespit
Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal Dana Kıyma Kanatlı Eti, Tek Tırnaklı Eti
Romado Hazır Yemek-Ayşe Nur Gören Dana Kavurma (2500 GR) Soya, Tek Tırnaklı Eti
Abdullah Baykara Dana Kıymalı Pide İç Harcı Taşlık
Ankara Gece Gavurmacısı-Hüseyin Bayatlı Tüketime Hazır Pişmiş Dana Kavurma Baş Eti, Dil
Erkoç Et ve Et Ürünleri-Hüseyin Erkoca Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti
Kebapçı Niyazi Usta-Niyazi Cengiz Çiğ Adana Kebap Harcı Kanatlı Eti
Veysel Et Mangal-Meryem Titiz Çiğ Adana Kebap Harcı Kanatlı Eti
Pelmur Gıda Sirke ve Karadut Pekmezi Çeşitleri Gıda Boyası
Safi Süt ve Süt Ürünleri Ahlas Eritme Taze Çeçil Peyniri Nişasta
Zeynare Gıda Naturel Sızma Zeytinyağı Ürünleri Tohum Yağı ve Kalite Düşürücü Karışımlar
Enfa Gıda Ertuğrul Süzme Çiçek Balı Taklit veya Tağşiş
OMA Maden Etiketsiz Çam Balı Taklit veya Tağşiş
Hasat Paketleme Koru Bal Süzme Çiçek Balı Taklit veya Tağşiş

İşte bakanlığın açıkladığı güncel taklit ve tağşiş listesi....

1- Bakanlığın listesinde yer alan birçok üründe gıda boyası tespit edildi.

2- Gıdada hileye başvurulan çok sayıda ürünün sirke olduğu görüldü.

3- Listedeki süt ve süt ürünlerinde nişasta kullanımı dikkat çekti.

4- Bakanlığın açıkladığı yeni listede yer alan et ve kıyma ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.

5- Lahmacun, kıymalı pide, çağ kebabı ve kır pidesi gibi ürünler bu listede yer aldı.

6- Listede yer alan bir üründe de kıyma yerine soya kullanılması dikkat çekti.

7- Bakanlığın yeni taklit-tağşiş gıdalar listesinde çokça et ve türevi ürünlere yer verildi.

8- Ayrı ayrı şehirlerde tespit edilen gıda sahtekarların vatandaşın tepkisini çekti.

9- Listede yer alan zeytinyağlarına ayçiçek veya tohum yağlarının karıştırılması da gıdada yapılan hilenin boyutunu gözler önüne serdi.

10- Çok sayıda zeytinyağı ürününde bu tür hilelere başvurulduğu görüldü.

11- Bakanlığın listesine göre ballarda da taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

12- Süzme çiçek balı veya çam balı yazan ürünlerde hile yapıldığı bakanlıkça tespit edildi.

