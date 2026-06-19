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CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerginlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerginlik

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün destekçileri ile yerine atanan eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

CHP İzmir İl Başkanı kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

Olayın ardından Güç, dün il binasına gelip, nöbet tutmaya başladı. Bugün, Gümrükçü için il binasına çiçek getiren bir grup partili ile Çağatay Güç'e destek amacıyla binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.

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