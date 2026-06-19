CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerginlik

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün destekçileri ile yerine atanan eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.