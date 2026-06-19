Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Değişim tartışmalarının gölgesinde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç istemiyle sevk edilen 9 milletvekilinin kaderini belirlemek için bir araya geldi. Kritik toplantı sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere "kurumsal ciddiyet" ve "disiplin" vurgulu sert bir mektup gitti. Muhalefet kulislerini hareketlendiren gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
CHP Genel Merkezi'nde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yoğun bir mesai harcadı. Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihraç talebiyle sevk edilen, aralarında grup başkanvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 9 ismin dosyası masaya yatırıldı. Toplantıya dair detayları paylaşan Şener Çetin, "Gökhan Günaydın ile ilgili tedbir kararının kaldırılması bu toplantının en önemli sonuçlarından biri oldu" ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
VEKİLLERE 'ORTAK SÖZLEŞME' UYARISI
Parti içindeki tansiyon yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine gönderilen mektup dikkat çekti. Partinin hafızasına ve disiplinine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Kişisel çıkarların partinin önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARINA MESAJ MI?
Mektubunda parti tüzüğünü "ortak sözleşme" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Partimizin kuralları ve tüzüğü sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir" sözleriyle disiplinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu mektubunu, "Temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır" cümleleriyle noktaladı. Bu ifadelerin, "değişim" hareketi başlatan Özgür Özel ve ekibine doğrudan bir gönderme olduğu iddia ediliyor.