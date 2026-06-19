Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup!

CHP Genel Merkezi'nde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yoğun bir mesai harcadı. Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihraç talebiyle sevk edilen, aralarında grup başkanvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 9 ismin dosyası masaya yatırıldı. Toplantıya dair detayları paylaşan Şener Çetin, "Gökhan Günaydın ile ilgili tedbir kararının kaldırılması bu toplantının en önemli sonuçlarından biri oldu" ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

VEKİLLERE 'ORTAK SÖZLEŞME' UYARISI

Parti içindeki tansiyon yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine gönderilen mektup dikkat çekti. Partinin hafızasına ve disiplinine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Kişisel çıkarların partinin önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.