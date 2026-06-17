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Denizli'de avukatlara uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukat gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Denizli'de avukatlara uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukat gözaltında

Denizli’de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Denizli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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