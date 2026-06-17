Denizli'de avukatlara uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukat gözaltında

Denizli’de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.