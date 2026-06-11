Rüşvet soruşturmasında flaş karar! Başkan görevden alındı
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İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında yürütülen "rüşvet alma" soruşturması kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. Hakkındaki soruşturma devam eden Cönger, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Bakanlık, soruşturmanın selameti açısından Cönger'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.