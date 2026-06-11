Rüşvet soruşturmasında flaş karar! Başkan görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında yürütülen "rüşvet alma" soruşturması kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. Hakkındaki soruşturma devam eden Cönger, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.