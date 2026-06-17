İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltında! 500 bin TL'lik rüşvet ödemesinin detayları ahaber.com.tr'de

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği tespit edildi.