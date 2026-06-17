İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltında! 500 bin TL'lik rüşvet ödemesinin detayları ahaber.com.tr'de
İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği tespit edildi.
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi.
15 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İKİ VEKİLDE GÖZALTINDA
Ahaber.com.tr ulaştığı bigiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Beldiyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.
500 BİN TL'LİK ÖDEMEYİ VELİ AĞBABA'YA GÖNDERDİĞİ TESPİT EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği tespit edildi.
17 Haziran 2026 günü saat 05.00'te İzmir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının belediyedeki odasında da arama yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallerine el konuldu.
İKİNCİ DALGA OPERASYON
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen ilk operasyonda çok sayıda tutuklama gerçekleşmişti.
Daha önceki operasyonda Seferihisar Jeotermal A.Ş. Büro İşçisi Seda Türkmen savcılık tarafından serbest bırakılırken; Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi Barış Sakcı tutuklanmıştı.
GÖZALTI LİSTESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, iş insanları Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak, Salih Yurduseven ve Rıdvan Öğmen'in yanı sıra Özlem Akyılmaz da yer aldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AĞBABA'NIN EVRAKINI TEFRİK EDEREK YETKİSİZLİKLE BAŞSAVCILIĞA GÖNDERMESİ BEKLENİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvet almak suçundan Veli Ağbaba'nın evrakını tefrik ederek yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi bekleniyor