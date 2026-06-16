İstanbul’da gece yarısı vahşet! Evlenmek istediği genç kızın kardeşini sokak ortasında katletti

İstanbul Güngören'de gece yarısı çıkan tartışma kanlı bitti. M.D. isimli şüpheli, evlenmek istediği genç kızın erkek kardeşine sokak ortasında ateş açtı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybederken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre M.D., motosikletiyle evlenmek istediği genç kızın ailesinin yaşadığı evin önüne geldi. M.D. ile aile arasında daha önceden sorunlar bulunduğu öğrenildi.

GENÇ KIZIN ERKEK KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

Bir süre sonra evin yanına gelen genç kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., yanında bulunan silahla Muhammed'e ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Hazem Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.