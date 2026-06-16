İstanbul Havalimanı'nda hanutçulara operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolculara yetkisiz taşıma hizmeti sunarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen hanutçulara yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında hanutçuluk yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, yerli ve yabancı yolculara yetkisiz taşımacılık hizmeti sunarak haksız kazanç sağladıkları ve yetkili firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Daha önce haklarında idari işlem uygulandığı öğrenilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 21 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.