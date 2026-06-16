Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Küçükçekmece'de polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalarda Küçükçekmece'de bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Dün belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamette bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin, 400 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi, 6 kilo aseton, 1 kilo 500 gram hidroklorik asit olmak üzere yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.