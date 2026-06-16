Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer hakkında yürütülen soruşturmada, taşınmaz edinimlerine ilişkin kaynağı açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik yapılan çalışmalarda önemli tespitlere ulaşılmıştır.



Soruşturma dosyasında; ANSET tarafından gerçekleştirilen çeşitli mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinde görev alan bazı kamu görevlilerinin, gerçekte yerine getirilmeyen iş ve hizmetleri yapılmış gibi göstererek mal ve hizmet alımına ilişkin evrakları düzenledikleri, söz konusu belgelerin ihale komisyonu üyelerine imzalatıldığı yönünde beyan ve deliller elde edilmiştir.



Yürütülen soruşturma kapsamında; "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları yönünden yapılan incelemelerde, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bazı kamu görevlilerinin usulsüz ihale süreçlerinde sorumluluklarının bulunduğu değerlendirilmiştir.



Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinim süreçlerinde açıklanamayan para transferlerine ilişkin mali incelemeler sonucunda yeni bulgular elde edilmiş; bu kapsamda yakın aile çevresindeki bazı şahısların da soruşturmaya dahil edildiği belirlenmiştir.

Bu çerçevede;



Dilara ASLAN (Vardiya Amiri)

Emine BÜYÜKBIÇAK (Vardiya Amiri)

Nezir IRKIN (Eğitmen/Memur)

Şevket AKKAYA (Eğitmen/Memur)

Sibel ÜSTÜNDAĞ (Kültürel Hizmet Görevlisi)

Bircan ANIL (Şube Müdürü/Memur)

Rabia Seda ÖZKOÇ (Büro Memuru)

Volkan TUNCER

Nahide TUNCERMetin giriniz...

olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet ŞENGÜL'ün (Arkeolog/Memur) İstanbul ilinde davet usulüyle ifadesine başvurulacağı öğrenilmiştir.Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.