'Dinar Belediye Başkanına suikast' iddiası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dinar Belediye Başkanına suikast" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, olayın belediyede işçi statüsünde çalışan şüphelinin iş akdinin sona erdirilmesi üzerine, Belediye Başkanına ve AK Parti İlçe Başkanına yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmasından ibaret olduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Dinar Belediye Başkanına suikast' şeklinde yer alan haberlere ilişkin; 15.06.2026 tarihinde saat 17.13 sıralarında 'Dinar Belediyesi önünde tartışma' ihbarı üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan ilk tespitlerde; şüpheli Kemal Ergüç'ün, iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle Dinar Belediyesi önünde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ile de sözlü tartışma yaşadığı, tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenmiştir. Şüphelinin, telefon kılıfı içerisindeki jileti göstererek tehdit içerikli beyanlarda bulunduğu; aynı gün Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun makamına giderek işten çıkarılması nedeniyle Belediye Başkanına yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun avukatı aracılığıyla sunduğu şikâyet dilekçesi üzerine Dinar Cumhuriyet Başsavcılığınca tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında şüpheli Kemal Ergüç, 15.06.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Bazı haberlerde yer aldığı şekilde olayın 'suikast' olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Olayın, belediyede işçi statüsünde çalışan şüphelinin 6 aylık çalışma süresini doldurmasının ardından iş akdinin sona erdirilmesi üzerine Belediye Başkanına ve AK Parti İlçe Başkanına yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Dinar Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" denildi.