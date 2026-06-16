SİPER süper şimşek hava hedefini imha etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli hava savunma sistemi SİPER, süper şimşek hava hedefini imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atış testi görüntülerini paylaşarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli SİPER hava savunma silah sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden süper şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı" açıklamasını yaptı.