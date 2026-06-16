Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: FETÖ’nün 'A takımı' için düğmeye basıldı | İade dosyaları yenileniyor
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinde çok kritik ve aktif bir döneme girildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütün yurt dışındaki "beyin takımı" ve "A takımı" için yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattıklarını duyurdu. Tüm iade dosyalarının eldeki yeni deliller ışığında baştan aşağı yenilendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, firarilerin peşini bırakmayacaklarının altını çizdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlayarak merkezi makama iletmiş durumda.
Ancak, uluslararası alandaki en büyük engellerden biri Interpol'ün tutumu. Adli makamların hazırladığı kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliği'ne iletilmiş olsa da, hâlihazırda kabul edilmiş bir Kırmızı Bülten bulunmuyor.
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'a açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek "yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.