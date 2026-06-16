Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: FETÖ’nün 'A takımı' için düğmeye basıldı | İade dosyaları yenileniyor

"BEYİN TAKIMI YURTDIŞINDA" Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek "örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda bu konuda teyakkuz halinde" dedi.

FETÖ'cü Süleyman Tiftik

ÖRGÜTÜN "A TAKIMI" ABD VE AVRUPA'DA



Türkiye'nin iade dosyalarında yer alan kilit isimler ve örgüt içerisindeki rolleri, mücadelenin boyutunu gözler önüne seriyor. Örgütün finansal ve idari merkezi haline gelen ABD'den, aralarında Fethullah Gülen'in sekreteri ve "mahrem yapılanma" sorumlusu Cevdet Türkyolu, örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans kaynağı Mustafa Özcan, "Tayin Heyeti" üyeleri Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan ve İsmail Büyükçelebi ile medya sorumlusu Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu çok sayıda ismin iadesi talep edildi.



Ayrıca, Gülen'in yeğeniyle evli ve halefi olarak gösterilen Ahmet Kurucan ile Kaynak Holding eski başkanı Naci Tosun da ABD'den istenen isimler arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi TRT'deki darbe bildirisinin okunmasına teknik destek sağlayan Murat Yıldız'ın Almanya'da olduğu tespit edilerek iade süreci başlatıldı. Belçika'dan, "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik ve kumpas davalarının savcılarından Cihan Kansız'ın iadesi istenirken; Brezilya'dan Kanada'ya kaçan "TSK imamı" Hamdullah Bayram Öztürk'ün adres tespit çalışmaları sürüyor.