İçişleri Bakanlığında NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı: Hazırlıklar titizlikle sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Çiftçi k zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldıklarını belirterek organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürdüğünün mesajını verdi.