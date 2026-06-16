Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Kırşehir'de işçileri taşıyan iki servisin çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 17 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.