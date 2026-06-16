Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, 17 kişi yaralandı
Kırşehir'de işçileri taşıyan iki servisin çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 17 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kırşehir'de işçileri taşıyan iki servisin karıştığı trafik kazası paniğe yol açtı. Merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında meydana gelen kazada 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI
Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 40 ACK 153 plakalı midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ADA 253 plakalı minibüsle çarpıştı. Araç sürücülerinin kimliklerinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre servis araçlarında bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.