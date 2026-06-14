Interpol tarafından aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda 14 Haziran 2026’da Interpol tarafından aranan İran uyruklu R.A. (28) yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarının yanı sıra vize, ikamet ve çalışma izni ihlallerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi.