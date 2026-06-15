Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi!

HAPİS TEHDİDİ VE BASKI



Hazırlanan iddianamede göze çarpan bir diğer mesajlaşma ise Belediye yetkilisi olduğu belirtilen kişi ile İmar Müdürlüğünde görevli şüpheli Selda Nartop arasında geçiyor.

Selda Nartop, yetkili kişiye "Ben memur değilim imza atmak istemiyorum" dediği, yetkili kişinin ise "Bugüne kadar attınız, bu soruşturma sebebidir. Hapis yatabilirsiniz, bundan sonra da imza atmaya devam edeceksiniz" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

YÖNETMELİKTE YOK AMA TEK İMZA YETKİSİ VERMİŞLER Eski Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, dönemin Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı tutuklu Turgay Erdem'e, "Koordinatör Başkan Yardımcısı" şeklinde, Belediye yönetmeliğinde bulunmayan bir yetki verdiği ortaya çıktı. Turgay Erdem'in de ruhsatlara imza atmak istemeyen memurları devre dışı bırakan bu yetki sayesinde 16 Bin adet yapı ruhsatının 8 Bin 500'ünü rüşvet karşılığında "tek imza" ile onayladığı anlaşıldı.