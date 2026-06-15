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Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi!

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Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi!

Nilüfer Belediyesi’ndeki sahte imza ve rüşvet çarkına "hayır" diyen memurların kabusu oldu! Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı yolsuzluk dosyasından kan donduran tehdit detayları çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nilüfer Belediyesi ile ilgili başlatılan imar ve rüşvet soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında hazırlanan 846 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 1

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen iddianamede; Bozbey'in 402 yıla, Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 2

İddianamede, yapılan rüşvet pazarlıkları, geliri açıklanamayan Milyonlarca Liralık para trafiği ve şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen mesajlaşmalar ile telefon görüşmeleri yer aldı.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 3

İMAR MÜDÜRÜNÜN İMZASI TAKLİT EDİLDİ

Savcılığın titizlikle hazırladığı iddianamede yer alan bir WhastApp mesajlaşması, imar ve yapı ruhsatlarına sahte imzalar atıldığını gözler önüne serdi

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 4.

Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerine aracılık eden ve kasalarından biri olduğu ileri sürülen paravan şirket Pro analiz yapı denetim şirketinin sahibi tutuklu Tamer İşler ile tutuksuz yargılanan çalışanı Berk Ovatman arasında geçen mesajlaşmada, dönemin İmar Müdürü tutuklu Ayşegül Erkol'un hasta olduğu ve işe gelmediğinden bahsedildi.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 5

Mesajlarda,
"Berk Ovatman: Ayşegül Hanım'ınkini ne yapalım?
Tamer İşler: İmzalar demişlerdi. Bas kaşesini bitirin o işleri
Berk Ovatman: Kaşe değil de parafını atıyorum"
diyerek sahte imzalar ile usulsüz ruhsatların bu şekilde işleme konulduğu ortaya çıktı.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 6

HAPİS TEHDİDİ VE BASKI

Hazırlanan iddianamede göze çarpan bir diğer mesajlaşma ise Belediye yetkilisi olduğu belirtilen kişi ile İmar Müdürlüğünde görevli şüpheli Selda Nartop arasında geçiyor.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 7

Selda Nartop, yetkili kişiye "Ben memur değilim imza atmak istemiyorum" dediği, yetkili kişinin ise "Bugüne kadar attınız, bu soruşturma sebebidir. Hapis yatabilirsiniz, bundan sonra da imza atmaya devam edeceksiniz" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 8

YÖNETMELİKTE YOK AMA TEK İMZA YETKİSİ VERMİŞLER

Eski Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, dönemin Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı tutuklu Turgay Erdem'e, "Koordinatör Başkan Yardımcısı" şeklinde, Belediye yönetmeliğinde bulunmayan bir yetki verdiği ortaya çıktı.

Turgay Erdem'in de ruhsatlara imza atmak istemeyen memurları devre dışı bırakan bu yetki sayesinde 16 Bin adet yapı ruhsatının 8 Bin 500'ünü rüşvet karşılığında "tek imza" ile onayladığı anlaşıldı.

Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi! - 9

Sabah'ın haberine göre; İddianamede yer alan ve Belediyenin Fen İşlerinde çalıştıktan sonra çeşitli müdürlüklere sürüldüğünü belirten Adnan Y. ifadesinde, "2012 - 2024 yılları arasında Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 16 Bin adet yapı kullanım izni düzenlendi.

Bu yapı kullanım izinlerinin 8 Bin 500'ünün, sadece Turgay Erdem tarafından tek imza yetkisiyle imzalandığını biliyorum. Çok sayıda ada ve parselde rüşvet karşılığında usulsüz imar değişiklikleri yapıldı" dedi.

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