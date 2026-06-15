Nilüfer'de sahte imza dehşeti: Dürüst memura "rüşvete onay ver" tehdidi!
Nilüfer Belediyesi’ndeki sahte imza ve rüşvet çarkına "hayır" diyen memurların kabusu oldu! Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı yolsuzluk dosyasından kan donduran tehdit detayları çıktı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nilüfer Belediyesi ile ilgili başlatılan imar ve rüşvet soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında hazırlanan 846 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.
Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen iddianamede; Bozbey'in 402 yıla, Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, yapılan rüşvet pazarlıkları, geliri açıklanamayan Milyonlarca Liralık para trafiği ve şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen mesajlaşmalar ile telefon görüşmeleri yer aldı.