FETÖ'ye yönelik 33 ildeki operasyonlarda 43 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütteki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları saptanan 69 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

