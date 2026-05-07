Malatya merkezli 16 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 23 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda emniyetin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

