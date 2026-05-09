Oyun simgeli ihanet! FETÖ'nün kamuflajı deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli olarak toplam 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Nuriler'in örgütün sözde emniyet imamı olarak görev yaptığı, diğer 8 şüphelinin ise örgütün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Örgüt adına emniyet imamlığı görevi yapan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuriler'in kirli faailyetleri ortaya çıktı. Sanık Süleyman Nuriler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren tanık Engin Demircan şunları söyledi: "Süleyman Nuriler'i FETÖ sohbetlerinde gördüm. Sohbeti bizzat kendisi veriyordu. Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen ile görüştüğünü, örgüt içinde üst düzey olduğunu biliyorum."

Nuriler'in belli aralıklarla yurtdışına çıktığı ve bu seyahatlerinde Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu ile Süleyman Nuriler'in Bank Asya'da da hesabının bulunduğu ortaya çıktı.