Haberler Spor Haberleri İzmir'de 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı: Terör örgütünün hücre evlerine baskın

İzmir'de 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı: Terör örgütünün hücre evlerine baskın

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 10:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı. “Gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerden birinin geçmişte “emniyet imamı” olduğu, diğerlerinin ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.