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Hicaz demiryolu bölgedeki dengeleri değiştirecek! Ne kadar sürede bitecek? Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hicaz demiryolu bölgedeki dengeleri değiştirecek! Ne kadar sürede bitecek? Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu mutabakatının detaylarını açıkladı. Riyad’dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaşacak hatla Körfez ülkelerinin Avrupa’ya kesintisiz bağlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, projenin bölgedeki dengeleri değiştireceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki krizlere karşı stratejik bir alternatif oluşturacağını söyledi. Hicaz demiryolu hattının ilerleyen aşamalarda Körfez ülkelerine uzatılması planlanırken, hattın 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan ile Hicaz Demiryolu'nun yeniden yapılmasına yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin detayları anlattı.

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Türkiye ve Suudi Arabistandevlet başkanları projenin gerçekleşmesi için bakanlarına talimatlar verdi. Türkiye'de projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yürütüyor. Bakan Uraloğlu, 9 Haziran'da Riyad'da projeye imza attıktan hemen sonra ilk kez proje hakkında konuştu ve Al Jazeera.net'e özel bir röportaj verdi. Bölgenin iki büyük devleti Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ortak bir demiryolu projesi başlatması tüm dünyada büyük ilgiyle takip ediliyor.

Özellikle Ortadoğu'da yeni ticari taşıma yolu olarak dengeleri değiştirecek, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizleri önleyebilecek, oldukça stratejik bir proje olarak görenler var.

Proje ilk aşamada Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün ve Suriye'yi kapsasa da ikinci aşamada Katar, BAE, Kuveyt, Umman ve Yemen'i de içine alacak şekilde genişlemesi düşünülüyor.

Bu açıdan bakıldığında ticari mal, petrol ve doğalgazın Basra Körfezi'ne girmeden demiryoluyla Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınması sağlanmış olacak. Bu bakımdan birçok ülke bu stratejik projeye dikkat kesilmiş durumda.

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İki ülke projeye sadece demiryolu ağı olarak bakmıyor, aynı zamanda Ortadoğu'da değişen jeopolitik dengeler ve yakınlaşmalar için yeni bir adım olarak da görüyorlar. Bölge ülkelerinde insanları taşıyacak ve yakınlaştıracak kültürel bir hat da kurmak istiyorlar. Bu açıdan da başta İsrail olmak üzere birçok devlet projeye dikkatle odaklanmış durumda.

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Türkiye ve Suudi Arabistan devlet başkanları projenin gerçekleşmesi için bakanlarına talimatlar verdi. Türkiye'de projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yürütüyor. Bakan Uraloğlu, 9 Haziran'da Riyad'da projeye imza attıktan hemen sonra ilk kez proje hakkında konuştu ve Al Jazeera.net'e özel bir röportaj verdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Hicaz Demiryolu'nun yeniden inşasına yönelik önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Haziran'da Riyad'da imzalanan mutabakat zaptının ardından Al Jazeera'ya verdiği röportajda, projenin hem bölgesel ticaret hem de jeopolitik dengeler açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Bakan Uraloğlu, projenin mevcut aşamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın uzun süredir teknik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda sürecin hız kazandığını ifade etti.

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Riyad'dan hareket edecek trenlerin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını belirten Uraloğlu, söz konusu hattın Avrupa'ya kadar uzanan yeni bir ulaştırma koridoru oluşturacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bu güzergâh üzerinden taşınacak yükler doğrudan Avrupa'ya ulaşabilecek. Aynı zamanda karbon emisyonunu azaltacak önemli bir demiryolu ağı kurulmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE DAHİL EDİLECEK

Projenin yalnızca dört ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, Körfez ülkelerinin de sisteme entegre edilmesinin planlandığını açıkladı. Uraloğlu, hattın gelecekte Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bağlanabileceğini, ilerleyen süreçte Yemen'in de gündeme gelebileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, proje sayesinde Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Körfez üzerinden demiryoluna aktarılıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini belirterek, bunun küresel tedarik zinciri açısından önemli bir alternatif oluşturacağını ifade etti.

Fotoğraf-Al JazeeraFotoğraf-Al Jazeera

400 KİLOMETRELİK EKSİK HAT TAMAMLANACAK

Projenin ne kadar sürede hayata geçirileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Ürdün sınırına kadar olan bölümünü büyük ölçüde tamamladığını, Türkiye tarafında ise Gaziantep, Kilis ve İslahiye'ye kadar olan altyapının hazır olduğunu söyledi.

Eksik kalan kısmın Suriye ile Ürdün arasındaki yaklaşık 400 kilometrelik bölüm olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bazı bölümlerin yeniden yapılması, bazı bölümlerin ise rehabilite edilmesi gerekiyor. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra maliyet ve finansman modeli netleşecek. Süreci doğru yönetebilirsek hattı 3 ila 4 yıl içerisinde tamamen işler hale getirebiliriz" dedi.

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SADECE YÜK DEĞİL YOLCU DA TAŞIYACAK

Demiryolu hattının yalnızca yük taşımacılığı amacıyla kullanılmayacağını ifade eden Uraloğlu, kutsal topraklara gidecek yolcuların da bu hattı kullanabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Mekke ve Medine'ye kadar uzanabilecek bağlantıların değerlendirildiğini belirterek, yolcu taşımacılığı ve turistik seyahatlerin de projenin önemli unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

PETROL VE DOĞALGAZ İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

Röportajda petrol taşımacılığına ilişkin soruları da yanıtlayan Uraloğlu, hattın petrol sevkiyatında kullanılabileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizlerin ulaştırma koridorlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Uraloğlu, projenin tamamlanması halinde enerji ve ticaret akışının kesintiye uğramasını önleyebilecek önemli bir alternatif oluşturacağını söyledi.

Demiryolunun yanı sıra otoyol, enerji nakil hattı ve iletişim altyapısının da aynı koridor içerisinde değerlendirildiğini açıklayan Uraloğlu, bölgenin gelecekte entegre bir ulaştırma ve enerji ağına kavuşabileceğini dile getirdi.

"SİYASİ İRADE VAR, GERİSİ KOLAY"

Projenin hangi aşamada olduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın projeyi hayata geçirme konusunda tam mutabakat içerisinde olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan ile Veliaht Prens Selman'ın projeye güçlü destek verdiğini vurgulayan Uraloğlu, "En önemli konu siyasi iradenin ortaya konulmuş olmasıdır. Her iki ülke de bu projeyi gerçekleştirme konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE ALTYAPI YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Suriye'deki mevcut demiryolu altyapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, Türkiye sınırından Halep'e kadar olan yaklaşık 100 kilometrelik bölümün savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğunu söyledi.

Halep ile Şam arasındaki hattın çalışabilir durumda olduğunu belirten Bakan, Şam ile Amman arasındaki eksik bölümlerin de projeyle birlikte yeniden inşa edileceğini kaydetti.

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IMEC'E ALTERNATİF OLACAK

Uraloğlu, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) ile ilgili soruya verdiği yanıtta ise Türkiye ve Suudi Arabistan öncülüğündeki projenin daha kapsamlı olduğunu savundu.

IMEC'in deniz-kara-deniz şeklinde ilerleyen bir model içerdiğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni koridorun ise kesintisiz demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla Avrupa'ya ulaşacağını ifade ederek, "Daha fazla ülkeyi içine alan ve daha fonksiyonel bir projeden bahsediyoruz" dedi.

"KÜLTÜREL BAĞLARI DA GÜÇLENDİRECEK"

Projenin yalnızca ekonomik bir yatırım olmadığını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin de bu sayede güçleneceğini söyledi.

Demiryolu hattının dost ve kardeş ülkeler arasındaki etkileşimi artıracağını belirten Bakan Uraloğlu, ulaştırma projelerinin aynı zamanda bölgesel istikrar ve iş birliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ DE GÜNDEMDE

Röportajda Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Uraloğlu, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak koridor için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından sürecin yeniden hızlanmasını beklediklerini belirten Uraloğlu, hem Kalkınma Yolu hem de Suudi Arabistan-Türkiye Demiryolu Projesi'nin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu vurguladı.

"BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizlerden çıkarılan en önemli dersin alternatif ulaştırma koridorlarının oluşturulması olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, mevcut güzergâhların risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Uraloğlu, ülkede yapımı süren 4 bin 464 kilometrelik hızlı tren hattıyla birlikte Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez olma hedefini güçlendirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulacak yeni demiryolu koridorunun yalnızca iki ülkeye değil, tüm bölgeye hizmet edeceğini belirterek, projenin tamamlanmasıyla Ortadoğu'daki ticaret ve ulaştırma dengelerinin önemli ölçüde değişeceğini sözlerine ekledi.

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