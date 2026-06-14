Hicaz demiryolu bölgedeki dengeleri değiştirecek! Ne kadar sürede bitecek? Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

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Türkiye ve Suudi Arabistandevlet başkanları projenin gerçekleşmesi için bakanlarına talimatlar verdi. Türkiye'de projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yürütüyor. Bakan Uraloğlu, 9 Haziran'da Riyad'da projeye imza attıktan hemen sonra ilk kez proje hakkında konuştu ve Al Jazeera.net'e özel bir röportaj verdi. Bölgenin iki büyük devleti Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ortak bir demiryolu projesi başlatması tüm dünyada büyük ilgiyle takip ediliyor.

Özellikle Ortadoğu'da yeni ticari taşıma yolu olarak dengeleri değiştirecek, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizleri önleyebilecek, oldukça stratejik bir proje olarak görenler var.

Proje ilk aşamada Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün ve Suriye'yi kapsasa da ikinci aşamada Katar, BAE, Kuveyt, Umman ve Yemen'i de içine alacak şekilde genişlemesi düşünülüyor.

Bu açıdan bakıldığında ticari mal, petrol ve doğalgazın Basra Körfezi'ne girmeden demiryoluyla Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınması sağlanmış olacak. Bu bakımdan birçok ülke bu stratejik projeye dikkat kesilmiş durumda.

İki ülke projeye sadece demiryolu ağı olarak bakmıyor, aynı zamanda Ortadoğu'da değişen jeopolitik dengeler ve yakınlaşmalar için yeni bir adım olarak da görüyorlar. Bölge ülkelerinde insanları taşıyacak ve yakınlaştıracak kültürel bir hat da kurmak istiyorlar. Bu açıdan da başta İsrail olmak üzere birçok devlet projeye dikkatle odaklanmış durumda.