Başkan Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: "KERKÜK'E SELAM"

Başkan Erdoğan görüşmede, "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

Anne Heyfa Ağa da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım" dedi.

CENAZE KERKÜK'E UĞURLANDI

Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması töreninde Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.

GEÇEN HAFTA DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.