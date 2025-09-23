Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor

EYLEM PLANI TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANACAK

Bakan Uraloğlu, "Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak." dedi.

Mutabakat Zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı." ifadelerini kullandı.