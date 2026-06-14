Beyaz et soruşturmasında 29 kişiye yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 29 kişi Başsavcılığın talebi üzerine imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 29 kişi Başsavcılığın talebi üzerine imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe piyasa dengelerini altüst eden, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı canından bezdiren eylemlere karşı düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturma neticesinde, 8 ilde eş zamanlı adli operasyonlar gerçekleştirildi.

Serbest rekabet ortamını sabote ederek fiyatları tüketici aleyhine manipüle ettiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.