Burhanettin Duran'dan dezenformasyon uyarısı: "Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital platformlarda hızla yayılan dezenformasyon tehdidine karşı vatandaşları uyardı. Bilgi kirliliği ve manipülasyonlara karşı en etkili savunmanın bilinçli bireyler olduğunu vurgulayan Duran, hakikat mücadelesinin aynı zamanda bir "Siber Vatan" savunması olduğunu belirtti. Toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Duran, vatandaşları yalan haber ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olmaya ve doğru bilgiye sahip çıkmaya davet etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

Duran sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"İçeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu hız, beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyor: "DEZENFORMASYON"

Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim!"