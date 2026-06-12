Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et devlerine şafak operasyonu: 13 şirkete kayyum 32 gözaltı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yaparak tüketiciyi mağdur eden ve serbest rekabeti ihlal eden odaklara yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını duyurdu. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atanırken, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Vatandaşların temel gıda ürünlerine güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi amacıyla devletin ilgili tüm kurumları harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının tam bir koordinasyon ve eşgüdüm içinde piyasa takipçisi olduğunu belirtti. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, piyasa işleyişini bozanlara karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini ifade etti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Beyaz et sektöründe piyasa dengelerini altüst eden, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı canından bezdiren eylemlere karşı düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturma neticesinde, 8 ilde eş zamanlı adli operasyonlar gerçekleştirildi. Serbest rekabet ortamını sabote ederek fiyatları tüketici aleyhine manipüle ettiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

TEDARİK ZİNCİRİ KORUMAYA ALINDI: 13 ŞİRKETE KAYYIM

Milletin temel gıda hakkının kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin şeffaf, hukuka uygun bir şekilde ilerlemesi için radikal bir adım atıldı. Soruşturma dosyasında adı geçen ve usulsüzlük şüphesi bulunan 13 şirkete, faaliyetlerin denetlenebilmesi amacıyla "denetim kayyımı" ataması yapıldı. Böylece tedarik zincirinin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

"HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin şu net mesajı verdi:

"Vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir."

Bakan Gürlek, halkın bütçesine göz dikenlere karşı yürütülen bu operasyonda emeği geçen; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Rekabet Kurumuna, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğüne ve MASAK yetkililerine teşekkürlerini iletti.

İŞTE BAKAN GÜRLEK'İN O PAYLAŞIMI:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum."