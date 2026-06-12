Uyuşturucu baronlarına ağır darbe: İpsala'da 1 tondan fazla zehir yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan ve toplam ağırlığı 1 tonu aşan metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucular imha edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

RİSK ANALİZİYLE HEDEF SEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüpheli bularak yakın takibe aldı. Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan istihbarat ve analiz sistemlerinin işaret ettiği araç, detaylı incelemeye sevk edildi.