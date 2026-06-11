Sınırda dev uyuşturucu vurgunu çökertildi!

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda İran'dan Avrupa'ya götürülmek istenen yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin, gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Narkotik köpekleri ve X-ray taramasıyla ortaya çıkarılan dev sevkiyatın sürücüsü İran uyruklu A.P.G. tutuklanırken, operasyon uluslararası uyuşturucu ağlarına ağır darbe vurdu.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olan İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Avrupa'ya büyük miktarda uyuşturucu taşınacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

X-RAY'DE YAKALANDILAR

Takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına çekildi. X-ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluk ekipleri alarma geçirdi.

Bunun üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose'un da katıldığı detaylı aramaya alındı.

1,5 TONLUK ZEHİR YÜKÜ!

Aramada tırın çeşitli bölümlerine profesyonel yöntemlerle gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Avrupa pazarına sürülmesinin hedeflendiği değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAÇAKÇIYA TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucunun bağlantıları ve sevkiyatın arkasındaki organizasyonun ortaya çıkarılması için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.