Mustafa Bozbey "alakam yok" demişti! Tapular yatak odasından çıktı

Bursa'da bir müteahhidin şikâyetiyle başlayan ve toplamda 15 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 862 sayfalık iddianame tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve HTS, PTS, tape, fotoğraf, tapu devirleri, para alışverişleri, baz sinyalleri, fiziki takip raporları ve mali sicil raporları gibi çok sayıda detaya en ince ayrıntısına kadar yer verilen iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.

Mustafa Bozbey'in yakınları ve akrabaları üzerine kurdurduğu tespit edilen 7 şirketten özellikle VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul firmaları üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edildi.

İddianamede örgüt lideri Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Paravan şirketler ve 3'ncü şahıslar üzerinden yürütülen rüşvet ağında, 39 şahıs ve 7 şirket üzerine kayıtlı olan 213 taşınmaz ve 35 aracın suçtan elde edildiği bilgisine yer verildi.

"ALAKAM YOK" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz 31 Mart tarihinde gözaltına alınan ve 4 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Bozbey, savcılıkta verdiği ifadede soruşturmada yer alan VEREV İnşaat ve SERES Gayrimenkul isimli şirketlerle organik bir bağının bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Sadece bu firmaların sahiplerini tanıdığını ancak bu firmalar üzerinden haksız kazanç elde etmediğini iddia etmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, Bozbey'in verdiği ifadede doğruyu söylemediğini gözler önüne serdi. Evinde yapılan aramalarda Bozbey'in yatak odasındaki kitaplığın çekmecelerinde SERES Gayrimenkul üzerine kayıtlı 2 adet taşınmaz tapusu bulunduğu bilgisine yer verildi. "Hiçbir alakam yok" dediği SERES Gayrimenkul şirketine ait tapuların, Bozbey'in evindeki çekmeceden çıkması adı geçen paravan şirketler üzerinde söz sahibi olduğunu ortaya koydu.