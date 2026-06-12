Tarım ve ormana yönelik yeni düzenleme! Kanun TBMM'den geçti

Kanuna göre; sorun yaşanan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılacak. Bu kapsamda 2/B ile karar verilen ve Orman Genel Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucunda kanunda açıkça sayılan sebepler dışında hükmen iptal edilen yerler ile 2/B uygulamalarını taşıyan orman kadrosu tutanaklarında, bu uygulamaların tamamlandığı ya da yapılacak başka bir yer olup olmadığına bakılmaksınız 2/B uygulamaları yürütülebilecek. Yapılan bu uygulamalar ikinci kadastro sayılmayacak. 2/B uygulamaları yapılan alanlarda yer alan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde, yapılan çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce mahkemeye bildirilecek. Diğer taraftan köylerin statü değişikliği ve mevcut kanunda uygulanmakta olan mesafelerin 1936 yılına göre değerlendirilmiş olması sebebiyle 'Çeltik Ekimi Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre çeltik ekim alanının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirleniyor. Çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar, köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresi ile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek.

Kanunla birlikte 'Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor Yapılan değişiklikle küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü karbon yutak ormanları kuracak. Müdürlük ayrıca bedel alarak görevlendirdiği işletmeler eliyle ormanlar kurabilecek. Kurulmuş ormanların ise tesis maliyetinden az olmaması ve karbon piyasası rayiç bedeli tahsis edecek, yönetecek ve işletebilecek. Müdürlük uygulama ile ilgili tanım, şekil, şart ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığının görüşünü alarak yönetmelikle düzenlenecek. Maddenin yürürlüğü girdiği tarih öncesinde 'devlet ormanı' olarak nitelendirilen taşınmazlarda ise hazine adına kayıtlı olmayan, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre oluşturulan kişi veya firmalar adına tescilli kişilerin, Orman Genel Müdürlüğü'ne uygun başvuru yapması halinde mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Tapu kütüklerindeki varsa orman şerhleri terk edilerek söz konusu taşınmazlar hakkında Kanun uyarınca işlem yapılacak. Açılan davalar sonucunda tapularının iptaline karar verilerek kesinleşen ancak tapuda henüz infaz edilmeyen kararlara konu olan taşınmazlar hakkında taşınmaz bedeli karşılığı olarak mahkeme kararları gereğince ödeme yapılmamış olması veya yapıldıysa ödemenin hazineye geri ödenmesi hallerinde bu düzenleme uyarınca işlem yapılacak. Ancak toplam ödeme bahse konu taşınmazın güncel değerinden az olmayacak. Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen, malikleri veya akdi ve kanuni halefleri tarafından idareye başvurulmayan veya mahkeme kararları gereği yapılan toplam ödemesi Hazineye geri ödenmeyen 3 hektardan küçük taşınmazlar ve alan büyüklüğüne bakılmaksızın taşınmazlar arasındaki tescilli veya tescilsiz yol, boşluk ve benzeri alanlar Milli Emlak Genel Müdürlüğünce değerlendirilebilecek.

ALKOLLÜ İÇKİLERİ ÜRETENLER HİÇBİR ETKİNLİĞE İFADE, ŞEKİL, İSİM, İŞARET KULLANARAK DESTEK OLAMAYACAK

Kanun ile hidroelektrik enerji üretim tesisi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; DSİ tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde şirkete toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmamak üzere tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak. Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Ülke genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin denetimler sonucunda verilen idari yaptırım yetkisi mülki idare amirlikleri yerine mahalli mülki amirliklere devrediliyor. Alkol satışı yapılan iş yerleri yeni düzenlemeye hazırlık yapmaları için 1 yıl süre tanınacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ YARGI HARÇLARI VE VERGİ YARGISI HARÇLARINDAN MUAF TUTULUYOR

Öte taraftan kanunla Atatürk Orman Çiftliği ve gayrimenkullerine yönelik adımlar atılıyor. Atatürk Orman Çiftliğine bağlı gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyetinde birlik sağlanıyor. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, yargı harçları ve vergi yargısı harçlarından muaf tutuluyor, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunda yer alan bir diğer maddeyle; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi için kendi görev ve sorumlulukları dahilinde gereken koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak ve bu konuda DSİ'yi bilgilendirecek. DSİ tarafından inşa edilen tesislerin bulunduğu yerin kısmen ya da tamamen imar planı kapsamına alınması veya herhangi bir sebeple meskun mahal sınırları içerisinde kalması durumunda DSİ tarafından belirlenen koruyucu güvenlik tedbirleri ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından alınacak. Su yapıları ile ilgili ya da su yapılarında veya koruma alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için DSİ tarafından belirlenen koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını da, çalışmayı yapan kamu kurum ve kuruluşu gerçekleştirecek.

ŞEKER PANCARI FİYATI, KİŞİLER, ÜRETİCİLER VE TEMSİLCİLER ARASINDAKİ MUTABAKATA GÖRE BELİRLENECEK

Ayrıca kanun ile birlikte 'Şeker Kanunu'nu da değişiyor. Buna göre, şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten kişiler ile üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. Sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Buna aykırı hareket edenlerin takip ve kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak. Şirketler şeker pancarını Bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından üreticilerle sözleşme yaparak temin edecekler. Bakanlık gerekli görmesi durumunda şirketlerin ekim alanlarını yeniden belirleyecek. Şeker üretiminde kullanılan diğer ham maddeler ise şirketler tarafından üreticiler veya piyasadan temin edilecek. Şirketler, kendi ekim alanlarından yeterli ham madde bulamadığı takdirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından da Bakanlığın izni ve denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilecek ya da ihtiyacından fazla şeker pancarı üretimi yapabilen şirketlerden Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara göre şeker pancarı satın alabilecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan tüm süreci denetleyecek, bu görevini yerine getirirken gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım alabilecek.

MEVZUAT DIŞINDA ETİL ALKOL SATIŞI YAPANLARA 100 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI VERİLECEK

Kanun ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinleri alarak veya almadan mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik idari yaptırımlar düzenleniyor. Kanunda belirlenen oranlarda yerli tütün kullanılmaması halinde firmalara verilen idari para cezası tutarları, en az 2024 yılı ortalama tütün alım fiyatı düzeyine çekiliyor. Mevzuat dışında etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara olduğu gibi ticari amaçla kullananlara da 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca belgeleri askıya alınanların askı süresi içinde üretim, satış veya dağıtım yaptığının tespiti halinde 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi veya aykırı fiilin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde ikinci kez işlenmesi halinde 100 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek, aykırı fiilin aynı süre içinde üçüncü kez işlenmesi halinde faaliyet türüne ilişkin belgeler iptal edilecek.