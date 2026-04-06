Bursa'daki yolsuzluğun yapısı: İmar onayı gelin ofisinden tapu Bozbey'den

Bursa’daki milyarlık yolsuzluk ağının merkezinde şok detaylar: Tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gelinine ait mimarlık ofisinin, imar onayları için "rüşvet vizesi" dağıttığı ve paravan şirketler üzerinden aile havuzuna mülk aktarıldığı belgelendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.

Bursa'daki milyarlık rüşvet ve yolsuzluk ağının bilinmeyen detayları, ortaya çıktı. "Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" diyen bir akraba ihbarıyla da genişleyen soruşturmada imar onayları için Mustafa Bozbey'in gelininin sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı, projesi Bozbey İnşaat tarafından çizilen Bozbey Apartman tabelalı binaların ise paravan şirketler üzerinden düşük bedellerle aile havuzuna aktarıldığı belgelendi.