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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği için boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı.

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği süre boyunca boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.

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