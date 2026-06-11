Bakan Kurum: "Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta depremlerden sonra yeniden inşa edilen meydandan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Yeniden ayakta... Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş meydan” ifadelerine yer verdi.