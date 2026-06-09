Bakan Kurum COP31 Eylem Gündemi’nin 10 önemli başlığını ve 6 hedefini açıkladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nda COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli alanını ve 6 temel hedefini duyurdu. Kurum, “COP31’in temel yaklaşımı açıktır: Uygulamayı daha da hızlandırmak, sonuç almak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında COP31 Eylem Gündemi'ni uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Kurum, COP31 sürecinde izlenecek yol haritasını belirleyen 10 öncelikli tema ve 6 temel hedefi açıkladı.

COP31 Eylem Gündemi'nin yalnızca yeni hedefler ortaya koymayı amaçlamadığını vurgulayan Bakan Kurum, belirlenen başlıkların dünyanın karşı karşıya olduğu en acil ihtiyaç alanları, ülkelerin uygulama aşamasında yaşadığı sorunlar ve COP31'in kalıcı miras bırakabileceği alanlar dikkate alınarak oluşturulduğunu söyledi.

"DÜNYA ARTIK SONUÇ GÖRMEK İSTİYOR"

İklim diplomasisinde yeni kararlar kadar mevcut kararların uygulanmasının da önem taşıdığına dikkat çeken Kurum, COP31'in temel yaklaşımının uygulamayı hızlandırmak olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, "Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor. COP31'in temel yaklaşımı açıktır: Uygulamayı daha da hızlandırmak, sonuç almak" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KARARLILIĞI COP31'E TAŞIYORUZ"

Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde ortaya koyduğu hızlı ve sonuç odaklı çalışma modeline işaret eden Kurum, aynı anlayışın COP31 sürecine de yansıtılacağını söyledi.

Kurum, "Deprem sonrası inşa sürecinde nasıl hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüttüysek, COP31'de de aynı kararlılıkla hareket ediyoruz" dedi.

"NİYETİ UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRELİM"

Küresel iklim mücadelesinde ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, tüm taraflara iş birliği çağrısında bulundu.

"Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin, taahhütleri sonuca ulaştıralım. Gelin, farklılıklarımızı ortak çözüm gücüne çevirelim" diyen Kurum, COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'nın iklim eylemi açısından önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

"ANTALYA'DA GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM"

COP31'in yalnızca müzakerelerin yürütüldüğü bir zirve olmayacağını belirten Kurum, Antalya'da somut sonuçlara odaklanan bir süreç hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Kurum, "Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim" sözleriyle tüm ülkeleri iklim eyleminde daha güçlü iş birliğine davet etti.