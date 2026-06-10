Tanju Özcan dosyasında gelişme: Eski belediye personeli ve şoförün ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: Toplu cinsel birliktelik teklifi

Çağalı, Tanju Özcan'ın zaman zaman kendisini toplantı odasına çağırdığını, burada özel hayatına ilişkin sorular yönelttiğini ve eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney ile ilgili konuşmalar yaptığını ileri sürdü. İfadesinde, Tanju Özcan'ın kendisine yönelik yakınlaşma girişimlerinde bulunduğunu öne süren Çağalı, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ancak belediyedeki konumu nedeniyle kimseye anlatamadığını savundu.

"İŞTEN ÇIKARIRIM" TEHİDİDİ Dosyadaki ifadeye göre Çağalı, Tanju Özcan'ın kendisiyle birlikte olmak istediğini söylediğini ve bu taleplerine olumlu karşılık vermemesi halinde işten çıkarılabileceği yönünde sözler sarf ettiğini iddia etti. Çağalı, Tanju Özcan'ın daha sonra telefon numarasını bularak mesaj göndermeye başladığını, kendisinin ise çoğu zaman bu mesajlara yanıt vermediğini öne sürdü.

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"NARVEN" İDDİALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde Narven bölgesinde gerçekleştiği öne sürülen buluşmalara ilişkin de ayrıntılı iddialar yer aldı. Çağalı, belirli tarihlerde Suat Çelikcan tarafından araçla alınarak Narven'e götürüldüğünü, burada Tanju Özcan ile görüştüğünü öne sürdü. İfadesinde bu görüşmeler sırasında çeşitli baskılarla karşılaştığını ve istemediği halde görüşmelere katılmak zorunda kaldığını iddia etti.

Çağalı'nın açıklaması şöyle: "Tanju ÖZCAN ertesi gün beni yeni toplantı odasına çağırdı. Bu olayı Suat ÇELİKCAN da bilmektedir. Burada bana "Ben Mehmet Eren'i araştırdım, Mehmet Eren Erdal BAYRAK'ın ayakçısı, biz bunlarla sorun yaşadık, ben seni korurum, gerekirse uzaklaştırma çıkarttırırım, yanına bir koruma da veririm, koruma da seninle gelir gider" dedi. 2024 yılı kış mevsimi içerisinde tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda saat 19:30-20:00 sıralarında Tanju ÖZCAN beni whatsapp üzerinden arayarak "Narvendeyim, şoförü gönderiyorum, şoför seni alacak buraya getirecek, kimse bilmesin" dedi. Ben de Tanju ÖZCAN'ın tehditleri aklıma geldiğinden korktuğum için bir şey diyemedim. Aynı gün yarım saat sonra Suat ÇELİKCAN arabayla evin önüne geldi, beni aldı ve birlikte Narven'in ana girişinden girerek bir kez yukarı çıktık. Oda numarasını hatırlamıyorum. Odaya Suat ÇELİKCAN kartıyla beni soktu. İçeride Tanju ÖZCAN alkol kullanıyordu. Ben de alkol kullandım. "TANJU ÖZCAN'IN ÜZERİNDE BORNOZ BANA YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI" Tanju ÖZCAN'ın üzerinde beyaz renkli bir bornoz vardı. Sonrasında alkolün etkisiyle bana yaklaşmaya başladı. Ben yanımda tekli koltuktaydım. O da tekli koltuktaydı. Ben istemediğimi söyledim. Benden hoşlandığını söyleyerek Ankara'ya giderse beni yanında götüreceğini, orada birlikte yaşayabileceğimizi söyleyerek vaatler veriyordu. Bana cinselliğe doğru giden bir şekilde yakınlaşmaya başladı. Alkolün etkisiyle karşı koyamadım. Yatak odasına kolumdan tutarak beni zorla götürdü. Ben karşı koymaya çalışsam da başarılı olamadım. Bağırma şeklinde sesim çıktı fakat Tanju ÖZCAN eliyle ağzımı kapattı. Sonra cinsel birliktelik oldu. Kıyafetlerim üzerimde değildi. Tanju ÖZCAN kendi benim kıyafetlerimi çıkartmıştı. Kendi cinsel organını benim cinsel organıma soktu. Bunu yaparken elleriyle tutarak yaptı. Prezervatif kullanmadı. Bir iki dakika sonra dışarıya boşaldı. Sonra Suat'ı aradı ve Suat beni götürdü. Bu olaydan sonra Tanju ÖZCAN bana yine mesajlar atıyordu. Bu mesajlarda nasılsın, napıyorsun diyordu. Ben bu mesajların çoğuna cevap vermiyordum. 2025 Temmuz ya da Ağustos ayında ben kadın hastalıklarından ameliyat geçirdim. Bu durum belediye ortamında çocuk aldırdığım şeklinde konuşuldu. Benim eski husumetli olduğum Metin BAŞKALAYICI isimli bir adam belediyeye bir ses kaydı bırakmış. Bu ses kaydı da belediyede üst yetkililere iletilmiş. Bu ses kaydında Öznur çocuk aldırmış demiş. Söz konusu ses kaydı ilk önce başkan yardımcılarına, sonra Tanju ÖZCAN'a kadar ulaşmış. Ses kaydının neden belediyede üst kademeye iletildiğini bilmiyorum. Birkaç gün sonra başkan beni odasına çağırdı ve bu ses kaydıyla kendisiyle birliktelik yaşamam konusunda beni tehdit etti. Tanju ÖZCAN bana "Öznur tamam beni geçtim, belediyeye geçtim, bu konuşmayı Eren duyarsa ne olur, benimle birlikte olmazsan bu konuşmayı Eren'e veririm senin hakkında gelir" diye söyledi. Ben herhangi bir cevap veremedim. Eren, zaman zaman ceza evine girip çıkıyordu ancak bu olay olduğu esnada ceza evinde değildi. Tanju ÖZCAN bu durumu biliyordu çünkü Eren beni sürekli belediyede taciz ediyordu. Kimse müdahale etmiyordu. Başkan yardımcıları, özel kalem müdürleri kimse bulaşmak istemiyordu"

BELEDİYE İÇİNDEKİ İLİŞKİLER VE BASKILAR

Öznur Çağalı ifadesinde, belediye içerisinde yaşanan gelişmelerden çok sayıda kişinin haberdar olduğunu ileri sürdü. Özellikle bazı yöneticilerin süreçten bilgi sahibi olduklarını iddia eden Çağalı, çeşitli dönemlerde kendisine telkinlerde bulunulduğunu ve bazı konularda belirli şekilde ifade vermesinin istendiğini öne sürdü.

Çağalı, dönemin Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini, kendisine çeşitli sorular yönelttiğini ve yaşananlarla ilgili açıklama talep ettiğini iddia etti.

ESKİ ERKEK ARKADAŞLA İLGİLİ İDDİALAR

Dosyada yer alan beyanlarda Mehmet Eren Akgüney hakkında da çok sayıda iddia yer aldı. Çağalı, eski erkek arkadaşının uzun süre kendisini takip ettiğini, çeşitli zamanlarda rahatsız ettiğini ve telefonuna ulaşmaya çalıştığını öne sürdü. İfadesinde, bazı olaylarda telefonunun alınmaya çalışıldığını, mesajlarının incelendiğini ve kendisine baskı uygulandığını iddia eden Çağalı, yaşananlar nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını savundu.

ŞANTAJ DOSYASINDAKİ KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

İfadesinin son bölümünde dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Çağalı, daha önce verdiği bazı beyanları korku nedeniyle tam olarak açıklayamadığını öne sürdü. İlk ifadelerinde yaşadığı çekincelerin bulunduğunu belirten Çağalı, son ifadesinde soruşturma makamlarına olayları ayrıntılı şekilde anlattığını savundu. Çağalı, verdiği son ifadenin kendi iradesini yansıttığını, herhangi bir baskı altında bulunmadığını ve anlattıklarının gerçek olduğunu ileri sürdü.

Çağalı, ifadesinin devamınd şunları söyledi:

"Whatsapp üzerinden görüşmelerimiz Tanju ÖZCAN'la devam etti. Yüz yüze sürekli olarak Narven'de görüşüyorduk. Her seferinde farklı odalardı. Toplam 3 kez gittim. 2. gidişim Eylül ortalarındaydı diye hatırlıyorum. Tanju ÖZCAN beni yine davet etti. Ben Tanju ÖZCAN'ın onunla birlikte olmazsam benimle ilgili olarak Metin BAŞKALAYICI tarafından belediyeye bırakılan ses kaydını Eren'e ulaştıracağı yönünde beni tehdit etmiş olması nedeniyle Tanju ÖZCAN'ın Narven onun yanına gitmem yönündeki talebini kabul etmek zorunda kaldım. İlkinde olduğu gibi Suat ÇELİKCAN beni alarak Narven'de Tanju ÖZCAN'ın bulunduğu odaya kadar götürdü. Ben bu yaşananlardan kimseye bahsetmemem gerektiğini çünkü Tanju ÖZCAN'ın kimseye bahsetmemem gerektiğini, aramızda kalması gerektiğini söyledi. Tanju ÖZCAN görüşmelerimiz sırasında telefonu uzağa koymam gerektiğini söylüyordu. Tanju ÖZCAN 2. görüşmede de alkol alıyordu. Üzerinde kıyafetler vardı. Alkolün etkisindeydi. Ben de alkol aldım. Sonrasında yine bana yaklaşmaya çalıştı. Hemen hemen 1. görüşmedeki gibi oldu. Ben istemesem de bana yönelik tehditleri nedeniyle yine Tanju ÖZCAN'la cinsel ilişkiye girdim, Tanju ÖZCAN cinsel ilişki sonrası yine dışarıya boşaldı. Sonrasında beni tekrar eve bıraktılar. Ben ablamla yaşamaktayım. Ablamın bu durumlardan haberi yoktu. Görüşmede yanlış hatırlamıyorsam 25.10.2025 tarihinde oldu. Yanlış hatırlamıyorsam beni ablamın iş yeri olan Borazanlar mahallesindeki Özlem Tuafiye isimli iş yerinden yine Suat ÇELİKCAN aldı. Suat ile birlikte yine Narven'e gittik. Bu sefer ana girişten değil yan merdivenden girdik. 2 ya da 3 kat çıktık. Görüştüğüm odaları hatırlamıyorum. 2 oda küçük 1 oda büyüktü. Suat'tan kartı olduğu için kapıyı açardı başkan da karşılarlardı. Kendisiyle konuşup alkol aldık. Bir süre sonra Tanju ÖZCAN cinsel ilişki yaşamak için bana yaklaşmaya başladı. Ben ilk etapta kendisine fiziksel olarak direnmeye başladım ancak ona gücüm yetmeyeceğinden benimle ilişkiye girmesini engelleyemeyeceğimden dolayı başıma geleceği bildiğimden bir an evvel olsun bitsin ve oradan ayrılayım düşüncesiyle fiziksel olarak direnmeyi bıraktım. Bu şekilde Tanju ÖZCAN benimle cinsel olarak ilişkiye girdi. Bu ilişki sonrasında da Tanju ÖZCAN dışarıya boşaldı. O günkü bu ilk cinsel ilişkiden sonra Tanju ÖZCAN benimle İstanbul'a gitmek istediğini, birlikte madde kullanmak istediğini, kokain maddesi kullanmak istediğini, bunu benimle deneyimlemek istediğini, İstanbul'da 4-5 arkadaş bir odada cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim ve oradan ayrılmak istedim. Sonrasında Tanju ÖZCAN gitmeyeceksin, Suat bizi izleyecek dedi ve Suat'ı odaya çağırdı. Ben istemedim ama beni dinlemedi. Canı değişik fanteziler yapmak istiyormuş. Bana bu şekilde söyledi. Suat bizi izlerken benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı, ben bağırdım. Onun cinsel organı benim cinsel organıma girdi. Ben bağırınca boşalmadan kendi cinsel organını benim cinsel organımdan çıkartmak zorunda kaldı. Sonrasında Suat üstünü giyinsin bunu bırak dedi. Sonrasında Suat beni eve bıraktı. Bu olaydan sonraki günlerde belediyeye işe gitmeye devam ediyordum. Tanju ÖZCAN'ı görmemek için sürekli uğraşıyordum. Kameradan geldiğini görüyordum, yerini değiştiriyordum. Tanju ÖZCAN'ın bana yönelik cinsel eylemlerinden ötürü bana mesaj attığında ona cevap vermemem üzerine Suat beni arayarak başkana cevap vermemi istiyordu. Suat bana cevap ver bak işler sarpa saracak diyordu. Suat beni ilk ve son görüşmede 34 CNF 014 siyah Passat olsa gerek bu araçla almıştı. Diğer seferde de 34 TFT 501 ya da 502 plaka sayılı beyaz renkli Egea marka araçla almıştı. Ben güvenlik kameralarına ve bariyerlere ilgilendiğim için araçları hatırlıyorum."

"RIZAM DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Öznur Çağalı, daha önceki beyanlarını genişleterek Tanju Özcan ile yaşadığını öne sürdüğü hiçbir cinsel ilişkiye rıza göstermediğini iddia etti.

Çağalı, Tanju Özcan'ın kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini ve belediyeye bırakılan, çocuk aldırdığı yönündeki ses kaydının eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'e ulaştırılacağı korkusuyla hareket etmek zorunda kaldığını öne sürdü. Çağalı, "Tanju Özcan ile yaşanan cinsel birliktelikler, işten çıkarılacağım ve ses kaydının Mehmet Eren'e verileceği yönündeki tehditler nedeniyle rızam dışında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.