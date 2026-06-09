"ASLİ GÖREVİNE ODAKLANAN BİR YAPI" Konuşmasına bin yıldır vatan toprakları için can veren şehitleri rahmetle yad ederek başlayan Başkan Erdoğan, "Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı ve işleyişinde yaşanan değişimdir" ifadelerini kullandı. Geçmişte MGK Genel Sekreterliği'nin eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerden sinema eserlerinin denetimine kadar çok geniş ama asli işinden uzak alanlarda mesai harcadığını hatırlatan Erdoğan, "Genel Sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Kurulumuzun asli görevlerine odaklanması sadece Türk demokrasisi için değil, Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından da çok kıymetlidir" sözleriyle devlet aklındaki büyük dönüşümü aktardı.

"BU TOPRAKLARDA KURDUĞUMUZ İLK DEĞİL, EN SON DEVLETİMİZ" Türkiye'nin stratejik derinliğine ve köklü tarihine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir" ifadelerini kullandı. Nice ihanetlere ve badirelere rağmen küllerinden yeniden doğan bir millet olduğumuzu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar vatanımızın bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini güvence altına alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık " sözleriyle tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)





TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ: "CAM TAVANI PARÇALADIK"

Özellikle 15 Temmuz sonrası hayata geçirilen güvenlik konseptine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık pasif bir bekleyiş içinde olmadığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dosta düşmana göstermiştir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET VİZYONUNUN ADIDIR"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." dedi.

"HER DEFASINDA ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

Erdoğan devamında şöyle konuştu: "Kıymetli arkadaşlar, milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda temsil edilen 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te büyüyüp filizlenen Osmanlı çınarı, 600 yılı aşkın süre boyunca üç kıta yedi iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç Cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk."

(Foto: AA)



YENİ TEHDİT: YAPAY ZEKA VE SİBER SAVAŞLAR

Güvenlik kavramının mahiyetinin değiştiğine işaret eden Başkan Erdoğan, "Günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Artık tanklar ve uçaklar kadar, onlara istikamet veren yazılımlar da belirleyici rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu. Veri güvenliğinin önemine değinen Erdoğan, "Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez" uyarısında bulundu. Yapay zekanın sunduğu fırsatlar kadar risklerine de dikkat çeken Erdoğan, "Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Yapay zekayı stratejik bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"ASIL GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN EBEDİ KARDEŞLİĞİDİR"

Türkiye'nin caydırıcılığını artırmak için savunma sanayiini güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, asıl gücün manevi değerlerde saklı olduğunu belirterek, "Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük, Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Asıl gücümüz milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğidir. O zemin insanımızın ortak tarih ve kader bilincidir, o zemin toplumun temeli olan aile müessesemizdir" dedi. "Ezanımız ve bayrağımız bağımsızlığımızın simgesidir" diyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin; devletimizi payidar, milletimizi aziz, güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin" duasıyla sözlerini noktaladı.