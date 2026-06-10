Başsavcılıktan Fatoş Pınar Türker hakkındaki "çıplak arama" ve "depo" iddialarına yalanlama: Tamamen asılsız

İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü olarak görev yaparken yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fatoş Pınar Türker hakkında ortaya atılan "çıplak arama" ve "depoda tutulma" iddialarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, cezaevine kabul sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son günlerde bazı basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında Fatoş Pınar Türker'in cezaevinde depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve cezaevine kabul sırasında çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Başsavcılıktan Fatoş Pınar Türker hakkındaki ʺçıplak aramaʺ ve ʺdepoʺ iddialarına yalanlama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü olan ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fatoş Pınar Türker'in hukuki sürecine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Başsavcılık detaylı bir açıklama yaparak sürecin nasıl işlediğini tek tek anlattı.

CEZAEVİNE KABUL SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Başsavcılık açıklamasında, tutuklunun ceza infaz kurumuna kabulü sırasında gerçekleştirilen işlemlerin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre kabul işlemleri, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda her tutuklu ve hükümlü için uygulanan standart prosedürler işletildi ve üst ile eşya araması yapıldı.

"ÇIPLAK ARAMA" İDDİASINA AÇIK YANIT

Başsavcılık, kamuoyunda tartışma yaratan çıplak arama iddialarına da net ifadelerle yanıt verdi. Açıklamada, arama işleminin dışarıdan görülmesi mümkün olmayan özel bir alanda gerçekleştirildiği belirtilirken, söz konusu bölgede herhangi bir görüntü kayıt sisteminin de bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, iddiaların aksine tutuklunun kıyafetlerini çıkarmasının söz konusu olmadığını belirterek, kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ARAMA SADECE 1 DAKİKA SÜRDÜ

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilerde arama işleminin süresine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre Fatoş Pınar Türker hakkında gerçekleştirilen üst ve eşya araması saat 18.01'de başladı ve saat 18.02'de tamamlandı. Böylece arama işleminin toplamda bir dakika sürdüğü belirtildi.

Arama sonrasında düzenlenen resmi tutanakta yer alan bilgiler de açıklamada paylaşıldı. Başsavcılık, hazırlanan arama tutanağında tutuklunun herhangi bir zararının bulunmadığının ve herhangi bir şikâyet dile getirmediğinin açık şekilde kayıt altına alındığını bildirdi. Bu tespitin resmi evraklarla kayıt altına alındığı vurgulanırken, ortaya atılan iddiaların resmi kayıtlarla da çeliştiğine dikkat çekildi.

"DEPODA TUTULDU" İDDİASI DA YALANLANDI

Açıklamada yalnızca çıplak arama iddialarına değil, tutuklunun depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verildi. Başsavcılık, Fatoş Pınar Türker'in tutuklulara ayrılan yaşam alanları dışında herhangi bir yerde tutulduğu yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemlerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun biçimde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasının tamamı şöyle: "İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilmiştir.

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür. Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır. Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.

Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun "herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı" hususu açıkça tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."