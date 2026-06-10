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Başkan Erdoğan'dan "arzımevut hezeyanı" çıkışı! İsrail'i "nihai hedefi biliyoruz" diyerek uyardı | Sözlerin arka planı A Haber'de: Beyrut'a harekat sinyali mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan'dan "arzımevut hezeyanı" çıkışı! İsrail'i "nihai hedefi biliyoruz" diyerek uyardı | Sözlerin arka planı A Haber'de: Beyrut'a harekat sinyali mi?

Orta Doğu'da kanlı emellerini sürdürmek isteyen İsrail yayılmacı anlayışı ile işgalini genişletmek istiyor ancak bölgede takıldığı engellerden biri de Türkiye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki işgaline ve alçak hamlelerine dikkat çekerek adeta çarpıcı bir mesaj verdi. Erdoğan, "Arzımevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız " dedi ve İsrail'i uyararak "Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İsrail'in "Arz-ı Mevud" planları neler? İşte "Arz-ı Mevud" sözlerinin arka planı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgaline ve alçak hamlelerine dikkat çekerek adeta çarpıcı bir mesaj verdi. Erdoğan, "Arzımevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. " dedi ve İsrail'i uyararak "Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "ARZIMEVUD" SÖZLERİNİN ARKA PLANI A HABER'DE

İŞTE ERDOĞAN'IN ARZI-MEVUD SÖZLERİNİN ARKA PLANI

Doç. Dr. Kemal Olçar, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı değerlendirmelerde İsrail'in bölgedeki hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Hatay ve İskenderun Körfezi'nin stratejik önemine vurgu yapan Olçar, bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"BEYRUT'A MÜDAHALE OLACAK"

Olçar, "Hatay ne demek? İskenderun Körfezi demek. Arz-ı Mev'ud'un ticaret koridoru düğümüdür orası. Terminal bölgesidir. Tüm petrol ve enerji hatlarının taşınacağı kritik bir noktadır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söylüyor. Demek ki Beyrut'a Türkiye bir müdahalede bulunacak. Öyle ya da böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, ben söylemiyorum. Ve diyor ki, "Bu bir tehdit artık" diyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına da değinen Olçar, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız artık bunun bir tehdit olduğunu söylüyor ve karşı tarafın planlarını gördüğünü ifade ediyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN BÖLGEDE DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK HAMLELER

Güney Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Olçar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri ve stratejik hamlelerine dikkat çekti. KKTC'de yapılan yatırımların ve askeri unsurların bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillendiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Olçar, "Karşı tarafın hamlelerine Türkiye de karşı hamle geliştiriyor. Bölgede güç dengesi yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de uzun yıllardır, özellikle Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırarak sürdüren İsrail'in, "Arzımevut" olarak adlandırılan vadedilmiş topraklar hedefi doğrultusunda alçak hamleleri sürerken işgalciler Suriye, Irak, İran ve Lübnan'da da planlarını devreye sokuyor.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Söz konusu hedefin; Lübnan, Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, İran, Kuveyt ile birlikte Kıbrıs ve Türkiye'yi de içine aldığı bilinirken daha önce Irak ve Suriye'de uygulanan parçalama ve istikrarsızlaştırma politikalarıyla bu ülkeleri zayıflattığı iddia edilen İsrail'in Türkiye'nin son zamanlardaki hamleleri nedeniyle tedirgin olduğu ise adeta gözler önüne seriliyor.

ARZIMEVUT UYARISI: FARKINDAYIZ MÜSAADE YOK!

Buna bir örnek de bugün (10 Haziran 2026) Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamaları İsrail'de yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın, "Arzımevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." İsrail'in bölgedeki politikalarına yönelik dikkat çeken çıkışı Tel Aviv yönetiminde de rahatsızlık oluşturdu.

Erdoğan "Kimse macera peşinde koşmasın" derken İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Erdoğan'ı tehdit ederken "Eğer bize meydan okumaya cüret ederse, kaderi çökmekte olan İran rejiminden bile beter olacaktır" dedi.

İsrailli bakandan Erdoğana küstah tehditİsrailli bakandan Erdoğana küstah tehdit İSRAİLLİ BAKANDAN ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT

Netanyahu ile yakın ilişkisi olan ABD Başkanı Trump ise konuya ilişkin açıklama yaparak, "Erdoğan'a saygı duyuyorum, son derece güçlü bir lider." dedi.

ARZI MEVUD NEDİR?

Erdoğan'ın açıklamaları ile İsrail'in "Arz-ı Mevud" planları da tekrar gündeme geldi.

Yahudi dini literatüründe "Vadedilmiş Topraklar" anlamına gelen Arz-ı Mevud, tarih boyunca farklı yorumlarla ele alınırken, özellikle bazı aşırı sağcı ve dini Siyonist çevreler tarafından "Büyük İsrail" ideolojisinin temel referanslarından biri olarak gösteriliyor.

"Arz-ı Mevud" söyleminin tarihsel süreç içerisinde siyasi amaçlarla kullanılıyor. Uzmanlara göre, İsrail'in resmi devlet politikası olarak ilan edilmiş bir "Büyük İsrail" projesi ile bölgede adeta kanlı bir plan işlenmeye çalışılıyor.

Başkan Erdoğan'dan "arzımevut hezeyanı" çıkışı! İsrail'i "nihai hedefi biliyoruz" diyerek uyardı | Sözlerin arka planı A Haber'de: Beyrut'a harekat sinyali mi? - 1

Başkan Erdoğan'ın sözleri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki askeri operasyonları ve bölgedeki güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerin devamı olarak değerlendirildi.

Ankara, uzun süredir İsrail'in işgal ve yerleşim faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savunurken, Filistin meselesinde iki devletli çözüm çağrısını sürdürüyor.

Erdoğan'ın "Arzımevut hezeyanı" ifadesiyle, dini referanslar üzerinden bölgesel genişleme hedefleri taşıyan işgalci İsrail'in anlayışlara karşı Türkiye'nin tutumunu ortaya koyuyor.

ARZ-I MEVUD HAYALİ Mİ ENERJİ SAVAŞI MI?

Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin Ortadoğu'daki gelişmeleri yalnızca Filistin ekseninde değil, daha geniş bir bölgesel güvenlik perspektifiyle değerlendirdiğinin de göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bölgede Gazze ve İran savaşlarıyla birlikte yükselen gerilim sürerken, Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin İsrail'in politikalarına yönelik en net mesajlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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