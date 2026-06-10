Başkan Erdoğan'dan "arzımevut hezeyanı" çıkışı! İsrail'i "nihai hedefi biliyoruz" diyerek uyardı | Sözlerin arka planı A Haber'de: Beyrut'a harekat sinyali mi?

Doç. Dr. Kemal Olçar, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı değerlendirmelerde İsrail'in bölgedeki hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgaline ve alçak hamlelerine dikkat çekerek adeta çarpıcı bir mesaj verdi. Erdoğan, "Arzımevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. " dedi ve İsrail'i uyararak "Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olçar , "Hatay ne demek? İskenderun Körfezi demek. Arz-ı Mev'ud'un ticaret koridoru düğümüdür orası. Terminal bölgesidir. Tüm petrol ve enerji hatlarının taşınacağı kritik bir noktadır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söylüyor. Demek ki Beyrut'a Türkiye bir müdahalede bulunacak. Öyle ya da böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, ben söylemiyorum. Ve diyor ki, "Bu bir tehdit artık" diyor" ifadelerini kullandı.

Hatay ve İskenderun Körfezi'nin stratejik önemine vurgu yapan Olçar, bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına da değinen Olçar, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız artık bunun bir tehdit olduğunu söylüyor ve karşı tarafın planlarını gördüğünü ifade ediyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN BÖLGEDE DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK HAMLELER

Güney Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Olçar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri ve stratejik hamlelerine dikkat çekti. KKTC'de yapılan yatırımların ve askeri unsurların bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillendiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Olçar, "Karşı tarafın hamlelerine Türkiye de karşı hamle geliştiriyor. Bölgede güç dengesi yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de uzun yıllardır, özellikle Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırarak sürdüren İsrail'in, "Arzımevut" olarak adlandırılan vadedilmiş topraklar hedefi doğrultusunda alçak hamleleri sürerken işgalciler Suriye, Irak, İran ve Lübnan'da da planlarını devreye sokuyor.