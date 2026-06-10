Madenciler Ankara'da, talepler masada! Işıkhan'dan net mesaj: Takipçisiyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Doruk Madencilik" bünyesinde çalışan maden işçileri ve Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’u Ankara'da makamında kabul etti. İşçilerin alacaklarına ilişkin taleplerin masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Işıkhan, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin yaşadığı alacak sorunu Ankara'da kritik bir görüşmeyle ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ile beraberindeki madencileri makamında ağırladı.

"TALEPLERİ DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİK"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, işçilerin taleplerinin kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Işıkhan, "Kamuoyunda 'Doruk Madencilik' olarak gündeme gelen ve işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik talepleri ve ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Madencilerin emeklerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Dünyanın en zorlu görevlerinden birini ifa eden, alın terini toprağa işleyen her bir madenci kardeşimize gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.

Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Işıkhan, "Sürecin en başından itibaren olduğu gibi gerekli adımların atılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" sözleriyle işçilere destek mesajı verdi.