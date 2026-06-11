Karar Resmi Gazete'de! Yargıtay ve Danıştay’da yeni üyeler belli oldu
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Yargının en üst kademelerinde görev yapacak yeni isimler belli oldu. HSK Genel Kurulu'nun seçimleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesi öne çıkan atamalar arasında yer aldı.
Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi.
HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi.