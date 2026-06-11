Karar Resmi Gazete'de! Yargıtay ve Danıştay’da yeni üyeler belli oldu

Yargının en üst kademelerinde görev yapacak yeni isimler belli oldu. HSK Genel Kurulu'nun seçimleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesi öne çıkan atamalar arasında yer aldı.