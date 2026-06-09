Bilal Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken mesaj: Dünyaya damga vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yaklaşık 500 bin gence ulaşılması hedeflenen "Yaz Okulu" projesinin Sakarya lansmanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Projeyle gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaşarak 6 hafta boyunca 15 farklı alanda eğitim alması hedefleniyor.

Aziz Duran Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler için çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinliğe katılım dron ile de görüntülendi.

"DÜNYAYA DAMGASINI VURAN TÜRKİYE'Yİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ"

Programda gençlere hitap eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, vakfın ortaokuldan itibaren çocukların milli ve manevi değerleri tanıyarak yetişmesini hedeflediğini belirtti. Gençlerin geleceğin dünyasına etki edecek bireyler olmasını hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokuldan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ülkesini, ülkemizi bizlere vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen bir gençlik vakfı. Sizler için yaz okulları ve kampları, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek sizlerin bu vatana canı gibi bakacak cesur, güçlü ve geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyor. Dolayısıyla siz okullarınızda da başarılı olacaksınız, hayatınızda da başarılı olacaksınız, çok güzel yuvalar kuracaksınız, çok güzel çocuklarınız olacak. İnanın, Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden birisi olacak 21. yüzyılda. Dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz."