Koç Holding'e bağlı Otokoç'a silahlı saldırı! Uzun namlulu ile ateş açıldı, başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Maltepe'de Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, olay yerinde uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç A.Ş. Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç önünde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişiler tarafından binaya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

İstanbul Maltepe'de Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çalışanlar binanın bazı bölümlerinin zarar gördüğünü fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet uzun namlulu silah ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurdu.

Maskeli kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, olay yerinde uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. İlk belirlemelere göre saldırganlar olay yerine maskeli geldi, binaya ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.