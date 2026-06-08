Diyarbakır'da banka şubesine silahlı saldırı! Gece yarısı ateş açıldı, polis ekipleri saldırganı arıyor
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bankaya 3-4 el ateş açan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kapalı durumdaki banka şubesine tabancayla 3-4 el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, banka çevresinde inceleme yaptı.
ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan banka şubesinin kapalı kepengine asılan duyuruda, "Şubemiz hizmet verememektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.