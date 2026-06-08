Diyarbakır'da banka şubesine silahlı saldırı! Gece yarısı ateş açıldı, polis ekipleri saldırganı arıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bankaya 3-4 el ateş açan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.