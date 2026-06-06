Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' sözlerine soruşturma! Peş peşe tepkiler sonrası "özür" açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği skandal ifadelere sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi. Kadınları hedef alan aşağılayıcı ve ayrımcı dile sert barikat kuran Çelik, söz konusu nefret söylemlerinin hiçbir surette kabul edilemeyeceğini vurguladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç’un skandal sözleriyle ilgili soruşturma başlatırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Rahmi Koç, özür açıklaması yayınladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un kentteki bir açılış programında sarf ettiği ve kamuoyunda infiale neden olan skandal fıkra anlatımına karşı resmen harekete geçti. Başsavcılık tarafından yayınlanan resmi basın açıklamasında sosyal medyaya ve basına yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek, toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide eden ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, görüntülerde yer alan ifadelerle ilgili olarak "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
"ADALETİN TERAZİSİ KİMSENİN SERVETİNE, UNVANINA VEYA STATÜSÜNE GÖRE TARTMAZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki skandal "Kürt kadını fıkrası" ve ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir açıklama yaptı.
Adaletin tarafsızlığına ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" ifadelerini kullandı.
Gürlek sözlerine şu şekilde devam etti:
Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullandı.
Çelik, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını belirtti.
İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını bildiren Çelik, "Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."