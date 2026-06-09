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AK Parti'de yenilenme hamlesi! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yeni kadroları oluşturacak 5 aşamalı plan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
AK Parti'de yenilenme hamlesi! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yeni kadroları oluşturacak 5 aşamalı plan

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, teşkilatın genel durumunu gözden geçirerek yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma doğrultusunda ilerliyor. Bu çalışmanın ilk somut adımı olarak il başkanları düzeyinde bayrak değişimleri gerçekleştiriliyor.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından, yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında Teşkilat Başkanlığı; temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı bir model izliyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TEMAYÜL YOKLAMASI

İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimlerin il başkanı olabileceği belirlenmeye çalışılacak. İkinci aşamada, illerdeki sivil toplum kuruluşları ile temas kuruluyor. Kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve yerel dinamiklerin nabzı tutuluyor. Parti kaynakları, 'STK'ların görüşü bizim için çok kıymetli' görüşünü dile getiriyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SİYASİ AKTÖRLERLE İSTİŞARE

Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, üçüncü aşamada bölgedeki siyasi aktörlerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. AK Parti'nin geçmişte görev almış isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler sürece dahil ediliyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Dördüncü aşamada ise adayların iş çevreleri mercek altına alınıp, partiye göre bir il başkanının ekonomik ve sosyal itibarı, kentteki güvenilirliği ve temsiliyeti son derece önem arz ediyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GENEL MERKEZ İSTİŞARESİ

Beşinci aşamada, AK Parti Genel Merkezi'nde hem mevcut hem de eski üyelerin fikirleri alınıyor. Böylece adayların teşkilat hafızasındaki yeri de ortaya çıkacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Kulislerde, Haziran ayında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

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