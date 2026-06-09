AK Parti'de yenilenme hamlesi! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde yeni kadroları oluşturacak 5 aşamalı plan
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, teşkilatın genel durumunu gözden geçirerek yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma doğrultusunda ilerliyor. Bu çalışmanın ilk somut adımı olarak il başkanları düzeyinde bayrak değişimleri gerçekleştiriliyor.
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından, yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında Teşkilat Başkanlığı; temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı bir model izliyor.
TEMAYÜL YOKLAMASI
İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimlerin il başkanı olabileceği belirlenmeye çalışılacak. İkinci aşamada, illerdeki sivil toplum kuruluşları ile temas kuruluyor. Kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve yerel dinamiklerin nabzı tutuluyor. Parti kaynakları, 'STK'ların görüşü bizim için çok kıymetli' görüşünü dile getiriyor.
SİYASİ AKTÖRLERLE İSTİŞARE
Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, üçüncü aşamada bölgedeki siyasi aktörlerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. AK Parti'nin geçmişte görev almış isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler sürece dahil ediliyor.