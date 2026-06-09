Fotoğraf: AA Dördüncü aşamada ise adayların iş çevreleri mercek altına alınıp, partiye göre bir il başkanının ekonomik ve sosyal itibarı, kentteki güvenilirliği ve temsiliyeti son derece önem arz ediyor.

Fotoğraf: AA GENEL MERKEZ İSTİŞARESİ Beşinci aşamada, AK Parti Genel Merkezi'nde hem mevcut hem de eski üyelerin fikirleri alınıyor. Böylece adayların teşkilat hafızasındaki yeri de ortaya çıkacak.