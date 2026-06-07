Başkan Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'nda israf mesajı: 43 milyon çocuk açlık pençesinde

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan israfa dikkat çekerek "43 milyon çocuk açlığın pençesinde. 1 yılda 1 milyar 300 bin ton gıda israf ediliyor" diyerek önemli bir mesaj verdi. Sıfır Atık projesinin yılda 365 milyar TL katkı sağladığını belirten Erdoğan proje ile 613 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde yaptığı konuşmaya katılımcıları selamlayarak başladı.

Medeniyetlerinin cümle kapısı olan aziz İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklara "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İki gün önce idrak edilen "Dünya Çevre Günü" ile 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirilen "İstanbul Sıfır Atık Haftası"nı canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, hem çocukların hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran festival ile serginin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni etti.

"TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDE ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Başkan Erdoğan, 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğunu dile getirerek, "Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Forumun bir diğer özelliğinin de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalar değil somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerek kapsamı gerek metodu gerekse mahiyeti itibariyle Sıfır Atık Forumu'nun, var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi' olarak, sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur. Foruma fikirleriyle, eleştirileriyle, tespitleriyle katkı yapan herkese şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum."

Başkan Erdoğan, forumun irade beyanları olan ortak deklarasyon ve ortak sonuç bildirgesinin de çevre ve iklim alanında atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.