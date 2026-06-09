Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, "Tipo90" adıyla faaliyet gösterdiği belirtilen şebekenin mahalle aralarındaki paravan işletmeler üzerinden "kapalı devre" bahis ağı kurduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre örgütün iki yılda yaklaşık 608 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, bahis ödemelerinin ise nakit yöntemlerle gerçekleştirildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, "Tipo90" adıyla faaliyet gösterdiği belirtilen organizasyonun çalışma yöntemi ve mali yapısına ilişkin yeni detaylar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlere göre şebeke, resmi iddiaa bayii, kahvehane ve tekel bayisi görünümündeki işletmeler aracılığıyla faaliyet yürüttü.
TEKEL BAYİİ GÖRÜNÜMLÜ YASA DIŞI BAHİS AĞI ORTAYA ÇIKARILDI
Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre örgütün liderliğini tutuklu bulunan Tarık Tepeli'nin yaptığı değerlendirildi. Yapının saha faaliyetlerinde Eren Aydın, Sinan Özen ve firari durumdaki Özgür Şahin'in görev aldığı belirtildi.
"KAPALI DEVRE" SİSTEM NASIL İŞLEDİ?
Soruşturmada en dikkat çeken unsur, örgütün kullandığı "kapalı devre" olarak tanımlanan yöntem oldu.