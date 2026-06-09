Yönetici ve üyelerin toplam işlem hacminin yaklaşık 608 milyon lira olduğu kaydedildi. PARAVAN HESAP İDDİASI Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelere göre para transferlerinde öğrenci veya asgari ücretli kişiler adına açılan hesaplar kullanıldı. Bu kişilere belirli ücretler ödendiği ve hesapların yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasında kullanıldığı iddia edildi.

DOSYAYA GİREN MAĞDUR İFADESİ Dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade veren Ferdi Çengel, yaklaşık üç yıldır Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki bir işletme üzerinden bahis oynadığını anlattı. Çengel ifadesinde, "Tipo90" ve "Tipo8000" siteleri üzerinden bahis oynadığını belirterek, bu süreçte toplam 1 milyon lira kaybettiğini söyledi. İfadesinde ayrıca, "Bu bataklığa düştüğüm için hayat düzenim alt üst oldu" sözlerini kullandı.