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Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti

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Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, "Tipo90" adıyla faaliyet gösterdiği belirtilen şebekenin mahalle aralarındaki paravan işletmeler üzerinden "kapalı devre" bahis ağı kurduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre örgütün iki yılda yaklaşık 608 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, bahis ödemelerinin ise nakit yöntemlerle gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, "Tipo90" adıyla faaliyet gösterdiği belirtilen organizasyonun çalışma yöntemi ve mali yapısına ilişkin yeni detaylar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlere göre şebeke, resmi iddiaa bayii, kahvehane ve tekel bayisi görünümündeki işletmeler aracılığıyla faaliyet yürüttü.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 1

TEKEL BAYİİ GÖRÜNÜMLÜ YASA DIŞI BAHİS AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre örgütün liderliğini tutuklu bulunan Tarık Tepeli'nin yaptığı değerlendirildi. Yapının saha faaliyetlerinde Eren Aydın, Sinan Özen ve firari durumdaki Özgür Şahin'in görev aldığı belirtildi.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 2

"KAPALI DEVRE" SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

Soruşturmada en dikkat çeken unsur, örgütün kullandığı "kapalı devre" olarak tanımlanan yöntem oldu.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 3

Tespitlere göre sistemde herkese açık üyelik bulunmuyor. Bahis oynamak isteyen kişiler, mahallelerde bulunan ve resmi işletme görünümündeki noktalara giderek ödemelerini elden gerçekleştiriyor. Bu işletmeler ise şebekeden temin ettikleri paneller aracılığıyla kullanıcı hesaplarına sanal bakiye yüklüyor.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 4

Dosyadaki bilgilere göre kazanç ödemeleri de banka sistemleri kullanılmadan nakit olarak yapılıyor. Böylece para hareketlerinin dijital iz bırakmadan yürütülmeye çalışıldığı değerlendiriliyor.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 5

İKİ YILDA 608 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan finansal incelemelerde organizasyonun ulaştığı ekonomik büyüklük de ortaya konuldu.

Dosyada yer alan tespitlere göre 2023-2025 yılları arasındaki hesap hareketlerinde firari yönetici olduğu belirtilen Özgür Şahin'in yaklaşık 248 milyon lira, Sinan Özen'in ise yaklaşık 97 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 6

Yönetici ve üyelerin toplam işlem hacminin yaklaşık 608 milyon lira olduğu kaydedildi.

PARAVAN HESAP İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelere göre para transferlerinde öğrenci veya asgari ücretli kişiler adına açılan hesaplar kullanıldı.

Bu kişilere belirli ücretler ödendiği ve hesapların yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasında kullanıldığı iddia edildi.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 7

DOSYAYA GİREN MAĞDUR İFADESİ

Dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade veren Ferdi Çengel, yaklaşık üç yıldır Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki bir işletme üzerinden bahis oynadığını anlattı.

Çengel ifadesinde, "Tipo90" ve "Tipo8000" siteleri üzerinden bahis oynadığını belirterek, bu süreçte toplam 1 milyon lira kaybettiğini söyledi.

İfadesinde ayrıca, "Bu bataklığa düştüğüm için hayat düzenim alt üst oldu" sözlerini kullandı.

Tekel bayii görünümlü bahis ağı deşifre edildi! Elden nakit sanal bakiye: Yöntemleri şoke etti - 8

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt yapılanması, para trafiği ve şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin incelemeler devam ediyor. Dosyadaki tespitlerin ilerleyen süreçte yeni operasyon ve adli işlemlere zemin oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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