Bakan Gürlek duyurdu! Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde darbe: 6'sı avukat 54 şüpheli için gözaltı kararı: Liste ahaber.com.tr'de
Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul merkezli 7 ilde Barış Boyun Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 113 adreste baskın yapıldı. Lideri kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da tutuklu bulunan örgüte ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli listesine ahaber.com.tr ulaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Barış Boyun Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti: "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz.
Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.
Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.
"HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.
Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Hakkında işlem yapılan avukatlar listesine ahaber.com.tr ulaştı.
İşte hakkında işlem yapılan avukatlar şöyle:
Ömer YILMAZ
Nisa CAN
Mahmut CANBAZ
Tahsin Beşir BABUR
Çağla Merve ÖZDEMİR
Muhammed Yusuf İDİKUT
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ LİSTESİ
1- Abdurrahman DİREKÇİ
2- Bahadır KESKİN
3- Barış ÖZAVİNÇ
4- Batuhan BEŞAYOĞLU
5- Bilal ÖZKAN
6- Canan ŞİMŞEK
7- Ceylan TACAR
8- Çağla Merve ÖZDEMİR
9- Emrah EREN
10- Enes OKUYAN
11- Erkan AYDOĞDU
12- Eyüp DİRLİK
13- Faruk DEMİRTAŞ
14- Fatih KESKİN
15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU
16- Harun DEMİROĞLU
17- İbrahim ÇELİK
18- İhsan YAVUZ
19- İrfan BİLGİLİ
20- İsmail KARADAĞ
21- Kadir TUR
22- Mahmut CANBAZ
23- Muhammed Emin EBİNÇ
24- Nisa CAN
25- Oğuzhan AYVAZ
26- Oğuzhan ÜNALDI
27- Orhan KAYA
28- Ömer YILMAZ
29- Özgür TAYFUR
30- Recep YÜREK
31- Samet TEKİNIŞIK
32- Sezer KARAKUZU
33- Tahsin Beşir BABUR
34- Taşkın AYDIN
35- Tayfun VELİOĞLU
36- Tolga CİVELEK
37- Türkan BOYUN
38- Ulaş TÜRKMENOĞLU
39- Umut EMECEN
40- Yavuz DANIŞ
41- Yusuf GÜL
42- Yusuf TANAR
43- Zeynep ÇAVUNT
44- Amrah ALIZADA
FİRAR ŞÜPHELİ LİSTESİ
1- Çağrı ÇANÇİN
2- Erhan ÖZTÜRK
3- Fahrettin ATABEY
4- Mehmet Ali İŞIK
5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)
6- Murat KILINÇ
7- Musa MARHAN
8- Turgut ÖZDEMİR
9- Umut YILDIZ
10- Veysi YILDIZ
11- Yaser YILMAZ